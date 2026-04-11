Agresor atacó a tres personas con un machete y fue abatido por la policía en Nueva York

Tres personas resultaron heridas tras un ataque con machete en la estación Grand Central de Nueva York. La policía disparó y mató al presunto agresor. El hecho está bajo investigación.
Luego de apuñalar a tres personas, un hombre que portaba un machete fue abatido a tiros por la policía de Nueva York este sábado.
En la estación Grand Central del metro, el agresor ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes. En ese momento, los policías abrieron fuego, según informó en redes sociales el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
“Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, afirmó Mamdani.
Las víctimas en estado crítico
Las tres víctimas son dos hombres de 84 y 65 años y una mujer de 70, publicó France24.
El Departamento de Bomberos informó de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico.
Antecedentes del atacante
El atacante murió a causa de las heridas, según el Departamento de Policía de la ciudad, que añadió que el sospechoso había sido arrestado en numerosas ocasiones, incluso por amenazas y ataques con objetos punzantes.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local (13:50 GMT), en un andén del metro de Grand Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en Midtown Manhattan.
La gobernadora Kathy Hochul declaró en redes sociales que “personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido. Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso”.
La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado de desvió de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido.
El hecho está bajo investigación.