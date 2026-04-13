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Deportes Primera Nacional

Patronato cambia día y horario: jugará el sábado ante Deportivo Maipú

El partido correspondiente a la fecha 10 sufrió una modificación en la programación y se disputará el 18 a las 20. El equipo entrerriano llega tras un triunfo que le permitió salir de la zona de descenso.

13 de Abril de 2026
Estadio Grella.
Estadio Grella.

El partido correspondiente a la fecha 10 sufrió una modificación en la programación y se disputará el 18 a las 20. El equipo entrerriano llega tras un triunfo que le permitió salir de la zona de descenso.

El próximo compromiso de Patronato por la Primera Nacional sufrió una modificación en su programación y ya tiene nuevo día y horario confirmado. El equipo entrerriano enfrentará a Deportivo Maipú este sábado 18 a las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

 

Este encuentro, correspondiente a la fecha 10 del torneo, estaba previsto inicialmente para el domingo a las 16, pero fue reprogramado en las últimas horas. De esta manera, el conjunto rojinegro ajusta su agenda para un partido clave en su calendario.

 

 

El cruce aparece como una oportunidad importante para Patronato, que busca sostener la recuperación tras su última presentación.

 

Un triunfo que cambió el panorama

 

El equipo llega a este compromiso luego de vencer 1 a 0 a Almagro en condición de visitante, en lo que significó un resultado significativo en el contexto actual.

 

Ese partido marcó además el primer encuentro sin la presencia de Rubén Forestello en el banco de suplentes, tras su salida del club. En su lugar, el equipo fue dirigido de manera interina por Marcelo Candia.

 

Patronato viene de vencer a Almagro.
Patronato viene de vencer a Almagro.

 

El triunfo le permitió a Patronato salir de la zona de descenso, aunque la diferencia con los equipos que se encuentran en esa posición sigue siendo ajustada.

 

Un rival directo y situación del plantel

 

El duelo ante Deportivo Maipú tendrá un valor adicional, ya que el rival también se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla.

 

El conjunto mendocino llega tras vencer a Colegiales por 3 a 1 en su última presentación, lo que anticipa un partido exigente en Paraná.

 

 

En cuanto a la conducción técnica, la dirigencia aún no confirmó la continuidad de Candia ni anunció un nuevo entrenador, por lo que el interinato podría extenderse para este encuentro.

 

En este contexto, Patronato afrontará el partido del sábado con la necesidad de sumar para consolidar su salida de los puestos de descenso y mejorar su posición en la tabla.

Temas:

Patronato Grella Maipú de Mendoza
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