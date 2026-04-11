Marcelo Candia destacó la victoria de Patronato ante Almagro: "Lo pudimos sacar adelante con gente de la casa"

Marcelo Candia analizó la victoria de Patronato por 1-0 ante Almagro y dejó en claro el alivio que significó el resultado para el equipo. El entrenador interino valoró el esfuerzo de sus dirigidos en un partido clave correspondiente a la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El gol de Tomás Attis fue determinante para que el conjunto entrerriano pudiera quedarse con tres puntos fundamentales, que le permitieron salir de los últimos lugares de la tabla y tomar aire en el campeonato.

Tras el encuentro, Candia expresó sus sensaciones y reconoció que fue una semana difícil, marcada por la presión y la necesidad de obtener un resultado positivo.

Alivio tras una semana complicada

“Ahora estamos tranquilos, contentos y disfrutando. Sufrí mucho esta semana porque siempre me tocan estas complicadas situaciones y lo pudimos sacar con gente de la casa, que tiene otro valor también”, sostuvo Marcelo Candia en conferencia de prensa.

El entrenador remarcó la importancia del grupo y el sentido de pertenencia, destacando que el triunfo tiene un significado especial por haber sido conseguido con jugadores formados en el club.

Además, señaló que este resultado funciona como un mensaje interno para el plantel: “Es un mensaje para nosotros mismos, que podemos y que tenemos que seguir aprendiendo”.

Un partido que se vivió con intensidad

Marcelo Candia también se refirió a cómo atravesó el encuentro desde lo emocional. A diferencia de otras ocasiones, explicó que en la previa logró mantenerse más sereno.

“Hoy lo viví más tranquilo, en el hotel lo viví más tranquilo que las veces anteriores. Uno va aprendiendo a vivir esos momentos”, explicó el DT, evidenciando un crecimiento personal en la gestión de la presión.

Sin embargo, reconoció que el tramo final del partido volvió a ponerlo en tensión: “Después que arrancó el partido, los últimos 20 minutos lo sufrí mucho y mucho más que en Madryn”.

Un triunfo clave para el futuro

La victoria de Patronato no solo significó sumar tres puntos, sino también recuperar confianza en un momento delicado del torneo. El equipo mostró carácter para sostener el resultado y responder ante la exigencia.

Con este triunfo, el conjunto entrerriano logra salir del fondo de la tabla y encarar las próximas fechas con otro ánimo, en busca de consolidar una recuperación.