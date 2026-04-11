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Deportes Fecha 9

Con uno menos, Patronato se reencontró con la victoria en la Primera Nacional: le ganó 1-0 a Almagro

Patronato consiguió un triunfo fundamental ante Almagro por 1-0 y logró salir de los últimos puestos en la Primera Nacional. Tomás Attis marcó el gol.

11 de Abril de 2026
El equipo festejó en el vestuario.
El equipo festejó en el vestuario. Foto: Prensa Patronato.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato consiguió un triunfo fundamental ante Almagro por 1-0 y logró salir de los últimos puestos en la Primera Nacional. Tomás Attis marcó el gol.

Patronato logró un triunfo clave ante Almagro por 1-0 y consiguió salir del fondo de la tabla en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo entrerriano, en el debut de Marcelo Candia como entrenador interino, mostró una mejor imagen y supo sostener la ventaja en un partido que terminó siendo muy exigente.

 

Almagro 0-1 Patronato | Primera Nacional | Fecha 9 (Zona B)

 

El encuentro, disputado en el estadio Tres de Febrero y con arbitraje de Juan Robledo, comenzó con paridad y pocas situaciones claras. Ambos equipos intentaron hacerse dueños de la pelota, pero carecieron de precisión en los metros finales.

 

En ese contexto, las primeras aproximaciones llegaron con remates desviados: Franco Soldano para el conjunto visitante y Benegas para el local, aunque sin lograr inquietar seriamente a los arqueros.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

 

Un primer tiempo con mejores sensaciones para el Patrón

 

Con el correr de los minutos, Patronato empezó a mostrar mayor decisión ofensiva, especialmente a partir de las intervenciones de Valentín Pereyra, el jugador más desequilibrante del equipo.

 

Un desborde por la izquierda terminó en un centro que casi se convierte en gol, obligando al arquero Juan Zozaya a despejar con lo justo al córner. Esa fue una de las más claras de la primera mitad.

 

Foto: Prensa Patronato.
Foto: Prensa Patronato.

 

Sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto paranaense volvió a generar peligro con una gran jugada individual de Soldano, cuyo remate dio en la mano de un defensor rival. Sin embargo, el árbitro decidió no sancionar penal. Así, se fueron al descanso con el marcador 0-0, aunque con mejores sensaciones para la visita.

 

Gol tempranero y dominio en el complemento

 

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Patronato. A los dos minutos, un centro desde la derecha encontró a Tomás Attis, quien conectó un preciso cabezazo cruzado para marcar el 1-0.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

 

El gol le dio tranquilidad al equipo de Candia, que continuó generando situaciones. Attis estuvo cerca de ampliar la ventaja con otro cabezazo, pero Zozaya respondió de gran manera.

 

También lo tuvo Gabriel Díaz tras un tiro de esquina, pero nuevamente el arquero de Almagro evitó el gol con una destacada intervención. Patronato merecía el segundo, aunque no lograba concretarlo.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

 

Resistencia y final con sufrimiento

 

Con el correr de los minutos, el desarrollo cambió. Almagro intentó reaccionar, aunque sin demasiada claridad, mientras Patronato mantenía el control del partido.

Sin embargo, a falta de poco más de 15 minutos, la expulsión de Bravo complicó el panorama para el equipo visitante, que debió replegarse y defender la ventaja con un hombre menos.

 

En los minutos finales, Almagro tuvo una oportunidad clara en los pies de Benegas, pero Alan Sosa respondió con seguridad para mantener el arco en cero.

Finalmente, Patronato logró sostener el resultado y quedarse con una victoria fundamental que le permite alcanzar los ocho puntos y salir, al menos momentáneamente, de la zona de descenso.

 

Foto: Patronato.
Foto: Patronato.

 

 

De cara a la próxima fecha, el conjunto entrerriano recibirá a Deportivo Maipú, mientras que Almagro visitará a Gimnasia de Jujuy, en una jornada que volverá a ser determinante para ambos equipos.

Temas:

Patronato Almagro Primera Nacional
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