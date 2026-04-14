San Benito celebra su 147º aniversario con actividades deportivas y culturales

REDACCIÓN ELONCE
En la Casa de la Cultura se presentó oficialmente la agenda de actividades por el 147º aniversario de San Benito, que se celebrará este domingo con propuestas que integran deporte, cultura, música y participación comunitaria.
En la Casa de la Cultura se presentó oficialmente la agenda de actividades por el 147º aniversario de San Benito, que se celebrará este domingo con propuestas que integran deporte, cultura, música y participación comunitaria.
Del encuentro participaron autoridades provinciales y locales, entre ellos el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; el coordinador de Cultura y Turismo, Ariel Noguera; y el organizador de la maratón alusiva, Pablo Farías.
Durante la presentación, se destacó el acompañamiento institucional y el valor cultural de la celebración. “Estamos muy contentos de recibir a los amigos de San Benito en este espacio de la cultura de todos los entrerrianos, para invitar a toda la comunidad a participar de la celebración de estos 147 años de la localidad, que va a ser este domingo, que va a tener una maratón, va a tener actividad deportiva, pero también mucha actividad cultural”, señaló Stoppello en diálogo con Elonce.
En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer la identidad local: “Es importante que el aniversario de los pueblos, de las ciudades, de nuestra provincia esté presente, la identidad cultural de cada uno de esos espacios y también compartirla con pueblos vecinos”. Además, remarcó la magnitud del evento: “Hay más de 500 emprendedores que van a participar de esta iniciativa”.
También convocó a la región a sumarse: “Es necesario que todos los pueblos de alrededor y la ciudad de Paraná se comprometan para celebrar este aniversario de San Benito y hacerlo con música, con danza, con deporte, me parece que es una idea super feliz”.
Por su parte, el intendente Ariel Voeffray expresó su entusiasmo por la celebración: “La verdad que este año, el 147 aniversario, es un honor y estoy muy contento de que pase. Preparamos una gran jornada. Es muy importante para nosotros visibilizar el cumpleaños de nuestra casa, así que nos vamos a juntar todos para pasar un lindo momento”.
En relación a la programación, detalló: “El domingo en el Parque Vieytes, a las 9:30, empieza la maratón y a partir de las 16 es el evento, el acto en sí, y después las actividades culturales. Los emprendedores estarán presentes desde las 15”. Además, confirmó la participación de artistas y propuestas musicales: “Estará presente el grupo de danza del municipio, el grupo de cumbia La previa y el cierre será con Grupo Trinidad”.
Uno de los ejes centrales será la maratón “San Benito Corre”, que este año alcanzó una convocatoria récord. “Hoy cerramos la inscripción con 535 deportistas. Las remeras están agotadas porque ha gustado y mucho la de San Benito Corre”, destacó Pablo Farías.
La competencia contará con tres distancias: “Esta edición tiene tres distancias, 3 km, 5 km y 10 km”. Mencionó que “la de 5 km es por categoría, por suma de edades en cada una de las divisionales, mujeres y varones. Y la de 10 km también, la tradicional. Van a ser dos vueltas de 5 km para los que hacen 10km, una para los que hacen 5km. Hay un recorrido menor para caminantes, aerobistas, la gente que hace 3 km, que va a llevar la remera también oficial”.
Mencionó que “este viernes de 10 a 14hs, para los paranaenses y habitantes de algunas ciudades muy cercanas o de San Benito que quieran venir, entregamos los kits. Para los paranaenses es sí o sí ese día, porque no podemos hacer todo el mismo domingo si tenemos más de 500 deportistas. A la gente que viene de viaje desde otras ciudades sí se lo entregaremos el domingo. El viernes a la tarde, de 16 a 20hs, también se entregarán los kits en la biblioteca municipal de San Benito, por si alguno no pudo ir a la mañana”.
La propuesta cultural también tendrá fuerte protagonismo local. “Siempre queremos poner algún otro tipo de ritmo… y que siempre el músico o la música sea local”, explicó Noguera desde la coordinación cultural. En ese marco, anunció la presencia de artistas destacados: “Va a estar acompañando Miriam Gutiérrez con Alcides Giles, no solamente con muchos chamamés, sino que también fue reconocida como mujer destacada de la ciudad. El cierre musical estará a cargo de grupos de cumbia”.
El evento será de acceso libre y gratuito. “Estamos pidiendo solamente que colaboren con un alimento no perecedero para la gente de Cáritas”, dijo.
Finalmente, informaron que en caso de mal tiempo se evaluarán alternativas: “Si llueve se reprograma para el domingo siguiente”, aunque aclararon que intentarán sostener la jornada si las condiciones lo permiten. Elonce.com