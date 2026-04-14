Preocupación por balaceras en horario escolar: “Los chicos se tiran el piso y empiezan a rezar”

Un grupo de madres de alumnos de las escuelas Primaria N°193 “Pedro E. Giachino” y Secundaria N°3 “Mons. Dr. Abel Bazán y Bustos” manifestó su preocupación por las reiteradas balaceras registradas en inmediaciones del establecimiento educativo de barrio El Sol, incluso durante el horario de clases, lo que genera temor entre estudiantes y docentes.

Según relataron, los episodios se repiten desde hace al menos dos semanas en el asentamiento de barrio El Pozo y se producen tanto de noche como en pleno día, afectando el normal desarrollo de las actividades escolares.

Niños afectados por el miedo

Una de las madres contó que su hijo, de ocho años, sufre ataques de pánico a raíz de lo ocurrido. “No puede ser que un chico tenga miedo de ir a la escuela”, expresó, al tiempo que detalló que el menor presenta dificultades para dormir y requiere contención constante. “No digo que la institución no lo cuide y proteja, sino que es por los malvivientes que están al lado de la escuela”, apuntó.

Las mujeres evitaron mostrar su rostro por temor a represalias (foto Elonce)

Durante los tiroteos, los docentes aplican el protocolo preventivo para situaciones de emergencia y hacen que los alumnos se tiren al piso para resguardarse, hasta recibir indicaciones de que la situación está controlada.

“Mis chicos asisten a Primaria y cuando se tiran el piso, empiezan a rezar y es constante que empiezan a hablar de lo que pasa en la escuela”, comentó otra de las mamás.

Las familias aseguraron que el impacto emocional también alcanzó a los docentes, quienes quedaron afectados por los episodios violentos. "La maestra estuvo dos días sin asistir a la escuela porque estaba muy impactada", recalcó.

Tiros en pleno horario escolar

Otra madre relató que los disparos se escuchan incluso cuando los alumnos se encuentran almorzando en el comedor o saliendo de la escuela. “No es algo que ellos tendrían que estar pasando”, afirmó al recalcar que la situación es "preocupante" por las balaceras ocurren en cualquier horario del día.

Además, indicaron que algunos estudiantes dejaron de concurrir a clases o al menos tres ya fueron cambiados de institución por decisión de sus familias ante el riesgo constante.

“Es un peligro y los chicos no pueden ni jugar en la plaza por los tiros”, denunció.

Reclamo por mayor seguridad

Las madres coincidieron en que la presencia policial de comisaría sexta no alcanza para resolver la problemática y reclamaron la intervención de otros organismos del Estado.

Preocupación por balaceras en horario escolar (foto Elonce)

Desde la institución educativa informaron a Elonce que ya se iniciaron gestiones con autoridades provinciales de seguridad para buscar soluciones. Entre las medidas prometidas, la Departamental de Escuelas evalúa elevar el tapial que separa el establecimiento del asentamiento.

En ese marco, exigieron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que la situación continúe agravándose.