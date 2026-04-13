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Policiales Se conocieron las imágenes

Robo en hamburguesería recién inaugurada en Paraná: el video de cómo ingresó el delincuente

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada de este lunes en una hamburguesería que llevaba apenas un mes abierta al público. La propietaria denunció a Elonce daños materiales y dio a conocer las imágenes del delincuente que concretó el robo. El video.

13 de Abril de 2026
Robo en hamburguesería recién inaugurada en Paraná.
Robo en hamburguesería recién inaugurada en Paraná. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada de este lunes en una hamburguesería que llevaba apenas un mes abierta al público. La propietaria denunció a Elonce daños materiales y dio a conocer las imágenes del delincuente que concretó el robo. El video.

Se dieron a conocer las imágenes del robo en una hamburguesería, que llevaba apenas un mes de funcionamiento, en la esquina de calle Colón y avenida Ramírez, de la capital entrerriana. El video al que accedió Elonce, muestra a un delincuente que forzó la ventana del local e ingresó a robar dinero y una botella de bebida alcohólica.

 

La propietaria del emprendimiento gastronómico relató a Elonce que se enteró de lo sucedido por un mensaje de una amiga y que, al revisar las cámaras de seguridad, confirmó lo sucedido. "El delincuente actuó solo, entre las 3:30 y las 3.40 de la madrugada de este lunes.

 

De acuerdo a lo informado por la comerciante, el autor del hecho delictivo intentó inicialmente forzar la puerta principal sin éxito. Luego, se dirigió hacia una ventana superior, donde rompió un vidrio y logró acceder al interior del local tras treparse por una reja metálica, dijo Luisina María a este medio.

 

Las imágenes del robo

 

Así se puede observar en las imágenes. Al acceder al interior del local, el delincuente sustrajo dinero en efectivo y algunos elementos, aunque aclararon que no se trataba de una suma importante.

 

Más allá de lo robado, la propietaria remarcó que el mayor perjuicio corresponde a los daños materiales ocasionados en el ingreso, lo que implica nuevos gastos en refacciones y refuerzo de medidas de seguridad.

El comercio había sido inaugurado el mes pasado, por lo que el hecho generó desánimo en sus dueños. “Es muy difícil emprender y que pasen estas cosas, por eso pedimos que se nos ayude cuidándonos un poco más”, expresó la damnificada a Elonce.

 

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