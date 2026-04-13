Robo en hamburguesería recién inaugurada en Paraná: el video de cómo ingresó el delincuente

Se dieron a conocer las imágenes del robo en una hamburguesería, que llevaba apenas un mes de funcionamiento, en la esquina de calle Colón y avenida Ramírez, de la capital entrerriana. El video al que accedió Elonce, muestra a un delincuente que forzó la ventana del local e ingresó a robar dinero y una botella de bebida alcohólica.

La propietaria del emprendimiento gastronómico relató a Elonce que se enteró de lo sucedido por un mensaje de una amiga y que, al revisar las cámaras de seguridad, confirmó lo sucedido. "El delincuente actuó solo, entre las 3:30 y las 3.40 de la madrugada de este lunes.

De acuerdo a lo informado por la comerciante, el autor del hecho delictivo intentó inicialmente forzar la puerta principal sin éxito. Luego, se dirigió hacia una ventana superior, donde rompió un vidrio y logró acceder al interior del local tras treparse por una reja metálica, dijo Luisina María a este medio.

Las imágenes del robo

Así se puede observar en las imágenes. Al acceder al interior del local, el delincuente sustrajo dinero en efectivo y algunos elementos, aunque aclararon que no se trataba de una suma importante.

Más allá de lo robado, la propietaria remarcó que el mayor perjuicio corresponde a los daños materiales ocasionados en el ingreso, lo que implica nuevos gastos en refacciones y refuerzo de medidas de seguridad.

El comercio había sido inaugurado el mes pasado, por lo que el hecho generó desánimo en sus dueños. “Es muy difícil emprender y que pasen estas cosas, por eso pedimos que se nos ayude cuidándonos un poco más”, expresó la damnificada a Elonce.