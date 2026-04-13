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Policiales Accionar delictivo registrado

Video: delincuente robó en una farmacia de Paraná y quedó filmado

“Es un sujeto conocido en el ambiente delictivo de la jurisdicción”, confirmaron fuentes policiales de la Departamental Paraná. De hecho, un vecino lo reconoció como el responsable del robo de prendas de vestir y un morral.

13 de Abril de 2026
Robo en farmacia de Paraná
Robo en farmacia de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

“Es un sujeto conocido en el ambiente delictivo de la jurisdicción”, confirmaron fuentes policiales de la Departamental Paraná. De hecho, un vecino lo reconoció como el responsable del robo de prendas de vestir y un morral.

Robo filmado. Una farmacia de avenida Don Bosco al 100 de Paraná fue blanco de un intento de robo durante la madrugada de este domingo. Elonce accedió a un video que muestra cómo el delincuente pretendió ingresar al local comercial, previo destrozar la vidriera a piedrazos, pero su accionar se vio frustrado gracias a la intervención de un vecino.

En las imágenes se observa cómo el ladrón intentó ingresar, pero al ver pasar un vehículo por la calle, desistió de su accionar delictivo y optó por cruzarse de brazos. Al insistir en su intención de robo, incluso hasta se descalzó para ingresar por la pequeña abertura.

 

Luego, gira la cámara de seguridad que registraba sus movimientos, y regresa nuevamente. Una vez en el interior del local comercial, sustrajo 40.000 pesos de la caja registradora.

Robo en farmacia de Paran&aacute; (foto Elonce)
Robo en farmacia de Paraná (foto Elonce)

Desde la farmacia confirmaron a Elonce que no es la primera vez que son blanco de un hecho delictivo.

 

“Es un sujeto conocido en el ambiente delictivo de la jurisdicción de comisaría cuarta”, confirmaron fuentes policiales de la Departamental Paraná. De hecho, se indicó que un testigo dio aviso al 911 y lo acusó como autor del accionar delictivo porque en momentos previos había robado prendas de vestir y un morral.

 

El malviviente es buscado por el delito de tentativa de robo.

Video: delincuente robó en una farmacia de Paraná y quedó filmado

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intento de robo robo filmado en Paraná inseguridad en Paraná
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