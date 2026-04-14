General Racedo suma una estación meteorológica para el monitoreo climático en la provincia

Desde la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependencia del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se informó la instalación de una nueva estación meteorológica automática en la localidad de General Racedo, departamento Diamante. Se trata de la sexta y última unidad prevista en el marco de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (RMET) en la provincia.

La instalación forma parte de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas en Entre Ríos y permitirá mejorar la prevención y respuesta ante eventos climáticos en la región centro oeste.

Esta infraestructura se integra a la Red Hidrológica Nacional y al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame), fortaleciendo la cobertura y calidad de la información disponible para el monitoreo climático. La estación permitirá relevar en tiempo real variables clave como precipitaciones, temperatura, humedad, presión atmosférica y velocidad y dirección del viento.

"La incorporación de esta tecnología representa un avance significativo para la gestión del riesgo hídrico y climático, al brindar datos precisos y actualizados que contribuyen a anticipar eventos meteorológicos y mitigar su impacto en la población, especialmente en la región centro oeste de Entre Ríos", explicó el director de la cartera de obras hídricas provincial, Oscar Pintos.

El sistema se articula con las otras cinco unidades del territorio provincial, ubicadas en Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Lucas Gonzales, Puerto de Ibicuy y Feliciano. Por otro lado, también mejorará la comunicación con organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, optimizando la generación e intercambio de información estratégica.

Pintos, subrayó además que "la puesta en funcionamiento de esta estación representa un paso estratégico para la provincia, ya que fortalece nuestra capacidad de monitoreo y respuesta ante fenómenos climáticos, aportando herramientas concretas para la protección de las comunidades y la planificación territorial basada en datos confiables".