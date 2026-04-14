 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Obra pública

Se intervendrá Centro Comunitario de Paraná para mejorar sus condiciones edilicias

Con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, se realizarán trabajos de impermeabilización, mejoras en talleres y adecuaciones eléctricas para fortalecer el funcionamiento del espacio educativo.

14 de Abril de 2026
Se intervendrá Centro Comunitario de Paraná.
Se intervendrá Centro Comunitario de Paraná. Foto: (GPER).

Con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, se realizarán trabajos de impermeabilización, mejoras en talleres y adecuaciones eléctricas para fortalecer el funcionamiento del espacio educativo.

En el marco de la planificación de obras destinada a fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial, el gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para ejecutar intervenciones edilicias en el Centro Comunitario N° 3 "Josefina Zubizarreta" de la ciudad de Paraná.

 

El establecimiento funciona como Centro de Educación Permanente en dos edificios contiguos, integrados física y funcionalmente, y comprende una matrícula de 118 estudiantes. Allí se desarrollan propuestas de finalización de estudios primarios para jóvenes y adultos, junto con talleres de formación en oficios como modista, peluquería, soldador básico, fotografía, albañilería, cerámica y panificación.

 

El acto administrativo se concretó a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. El proyecto contempla intervenciones sobre una superficie total de 491 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y alta, con un presupuesto oficial de 39.878.747 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Al respecto, se presentaron tres firmas oferentes: Pierotti Daniel Santos, Ledesma Martín Andrés y Leites Waler Aurelio.

 

Las obras previstas apuntan a resolver problemáticas edilicias prioritarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades. Se realizarán trabajos de impermeabilización de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la adecuación de espacios para su uso áulico y administrativo.

 

En este sentido, el ministro, Hernán Jacob, destacó que: "Este centro comunitario cumple un rol estratégico en la formación de jóvenes y adultos de Paraná, brindando herramientas para el aprendizaje de oficios, y estas intervenciones permitirán mejorar de manera concreta las condiciones en las que se enseña y se aprende. Estamos llevando adelante una planificación sostenida donde cada obra suma para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio".

 

Por otro lado, el proyecto de obra prevé tareas de corrección de pendientes, construcción de un nuevo sobretecho de chapa, reparación de cielorrasos, pintura en muros y techos de talleres, reacondicionamiento de aberturas, reposición de vidrios, instalación de luminarias y adecuación del sistema eléctrico con incorporación de tomacorrientes.

En la oportunidad, estuvieron presentes el personal de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones: el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero, y la jefa Zonal del Departamento Paraná, Claudia Acevedo; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Faure, y el coordinador Departamental de Jóvenes y Adultos, Martín Álvarez.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Paraná infraestructura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso