Se intervendrá Centro Comunitario de Paraná para mejorar sus condiciones edilicias

Con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, se realizarán trabajos de impermeabilización, mejoras en talleres y adecuaciones eléctricas para fortalecer el funcionamiento del espacio educativo.
En el marco de la planificación de obras destinada a fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial, el gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para ejecutar intervenciones edilicias en el Centro Comunitario N° 3 "Josefina Zubizarreta" de la ciudad de Paraná.
El establecimiento funciona como Centro de Educación Permanente en dos edificios contiguos, integrados física y funcionalmente, y comprende una matrícula de 118 estudiantes. Allí se desarrollan propuestas de finalización de estudios primarios para jóvenes y adultos, junto con talleres de formación en oficios como modista, peluquería, soldador básico, fotografía, albañilería, cerámica y panificación.
El acto administrativo se concretó a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. El proyecto contempla intervenciones sobre una superficie total de 491 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y alta, con un presupuesto oficial de 39.878.747 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Al respecto, se presentaron tres firmas oferentes: Pierotti Daniel Santos, Ledesma Martín Andrés y Leites Waler Aurelio.
Las obras previstas apuntan a resolver problemáticas edilicias prioritarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades. Se realizarán trabajos de impermeabilización de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la adecuación de espacios para su uso áulico y administrativo.
En este sentido, el ministro, Hernán Jacob, destacó que: "Este centro comunitario cumple un rol estratégico en la formación de jóvenes y adultos de Paraná, brindando herramientas para el aprendizaje de oficios, y estas intervenciones permitirán mejorar de manera concreta las condiciones en las que se enseña y se aprende. Estamos llevando adelante una planificación sostenida donde cada obra suma para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio".
Por otro lado, el proyecto de obra prevé tareas de corrección de pendientes, construcción de un nuevo sobretecho de chapa, reparación de cielorrasos, pintura en muros y techos de talleres, reacondicionamiento de aberturas, reposición de vidrios, instalación de luminarias y adecuación del sistema eléctrico con incorporación de tomacorrientes.
En la oportunidad, estuvieron presentes el personal de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones: el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero, y la jefa Zonal del Departamento Paraná, Claudia Acevedo; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Faure, y el coordinador Departamental de Jóvenes y Adultos, Martín Álvarez.