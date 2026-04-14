Sanatorios entrerrianos advirtieron restricciones en prácticas médicas a afiliados a PAMI

Sanatorios de Entre Ríos advirtieron sobre una situación crítica en la atención a afiliados del PAMI, en el marco de una reestructuración del organismo nacional que genera “incertidumbre”, recortes en prestaciones y demoras en los pagos a los efectores privados de salud.

Una de las representantes del sector, Silvia D´Agostino, señaló que el conflicto se visibilizó tras el paro de médicos de cabecera, aunque aclaró que el problema de fondo es la falta de financiamiento del sistema.

Menos fondos y aranceles desactualizados

Según explicó, el PAMI viene atravesando dificultades presupuestarias desde el año pasado “cuando se terminó el impuesto PAIS porque era parte de su presupuesto y nunca fue sustituido por otro ingreso por parte de Economía, Salud o PAMI”. De acuerdo al testimonio de D´Agostino, la situación que se agudizó en los últimos meses e indicó que los fondos recibidos no solo no se actualizaron acorde a la inflación, sino que incluso registraron una baja interanual.

Además, remarcó que los aranceles están desfasados: durante el último año se otorgaron aumentos muy por debajo del incremento de costos del sistema de salud, lo que afecta la sostenibilidad de las prestaciones.

A esto se suma que el organismo nacional comenzó a dividir los pagos en dos tramos, cuando anteriormente abonaba la totalidad en una sola instancia.

Restricciones en prácticas médicas

Desde los sanatorios denunciaron que se registran bloqueos en la emisión de órdenes para prácticas médicas, incluso en estudios básicos como radiografías o ecografías.

Según indicó D´Agostino, estas limitaciones son dispuestas desde el nivel central del organismo ubicado en Buenos Aires y afectan a instituciones de todo el país, lo que obliga a reprogramar turnos o derivar pacientes en casos urgentes a las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI “para que les extiendan una validación, una orden especial”.

Advirtió que, de mantenerse esta situación, los tiempos de espera podrían extenderse considerablemente, generando complicaciones en la atención a afiliados a PAMI.

“Por el momento estamos expectantes, aunque ya enfrentamos serias restricciones. No se trata de una decisión propia, sino de disposiciones de PAMI Central, que está limitando la cantidad de prestaciones que podemos brindar mensualmente”, resaltó la responsable de Sanatorio La Entrerriana de Paraná.

Incertidumbre por un nuevo modelo

Otro de los puntos que genera preocupación es la implementación de un esquema del que no se tienen mayores precisiones: “PAMI está pidiendo a todos los sanatorios del país que adhieran a ese nuevo modelo sin saber a ciencia cierta cómo es, cuánto va a pagar y qué es lo que incluirá en este modelo”, explicó al apuntar que “la perspectiva es bastante preocupante”.

De igual manera aclaró que “los convenios son particulares entre PAMI y cada sanatorio”. “Cada sanatorio lo evaluará cuando conozcamos de qué se trata el nuevo modelo”, acotó la responsable del efector de salud de calle Buenos Aires en Paraná.

Sanatorios entrerrianos advirtieron restricciones en prácticas médicas a afiliados a PAMI

“Es muy difícil conseguir una audiencia con PAMI. El mes pasado, representantes de distintas cámaras del sector -como Confeclisa, Decra, geriátricos y atención domiciliaria- se reunieron en el marco de la paritaria con Sanidad para consultar sobre los aumentos previstos para este año. Sin embargo, desde el organismo señalaron que no podían comprometerse con ningún porcentaje hasta tanto el área nacional económica defina los fondos que se destinarán a Salud y, en particular, al PAMI”, repasó D´Agostino.