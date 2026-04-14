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Sociedad Cambios

Puente Victoria-Rosario: suben las tarifas del peaje y dejan de aceptar efectivo

La concesionaria dispuso nuevos valores para todas las categorías y estableció el uso obligatorio de sistemas electrónicos. El esquema favorece a quienes utilicen TelePASE con una diferencia significativa en el costo.

14 de Abril de 2026
Peaje Puente Victoria-Rosario.
Peaje Puente Victoria-Rosario.

La concesionaria dispuso nuevos valores para todas las categorías y estableció el uso obligatorio de sistemas electrónicos. El esquema favorece a quienes utilicen TelePASE con una diferencia significativa en el costo.

Quienes transiten por el Puente Victoria-Rosario deberán adaptarse a un nuevo esquema de cobro, luego de que la concesionaria implementara una actualización tarifaria y eliminara el uso de efectivo en las cabinas de peaje.

 

La medida fue dispuesta por la empresa Conexión Alto Delta S.A., que estableció la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos o sistemas automatizados para abonar el paso. De esta manera, ya no será posible pagar con dinero en efectivo en ninguna de las vías habilitadas.

 

 

El cambio impacta directamente en los usuarios del Puente Victoria-Rosario, especialmente en aquellos que no cuentan con sistemas de pago adheridos, según informó LT39.

 

Cómo se deberá pagar el peaje

 

A partir de esta modificación, los conductores deberán utilizar TelePASE o la modalidad de pago electrónico, según las condiciones de cada estación de peaje.

 

El esquema tarifario vigente presenta una diferencia importante entre ambos sistemas, ya que quienes utilicen TelePASE abonarán la mitad del valor en comparación con el pago electrónico.

 

Puente Victoria-Rosario.
Puente Victoria-Rosario.

 

Esta diferencia busca incentivar el uso de medios automáticos en el Puente Victoria-Rosario, en línea con la digitalización del sistema de cobro.

 

Nuevos valores por categoría

 

En cuanto a las tarifas, los valores quedaron establecidos según el tipo de vehículo. Para motocicletas, el costo es de $521,96 con TelePASE y $1.043,92 con pago electrónico.

 

 

En el caso de autos y vehículos livianos, el peaje asciende a $1.043,92 con TelePASE o $2.087,83 con pago electrónico.

 

Para categorías superiores, los valores se incrementan progresivamente. Los vehículos de mayor porte pueden abonar hasta $5.219,58 con TelePASE o $10.439,15 mediante pago electrónico, dependiendo de la cantidad de ejes.

 

Esquema tarifario

  • Categoría 1 (Motocicletas): $521,96 abonando con TelePASE, o $1.043,92 con Pago Electrónico.
  • Categoría 2 (Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m de altura sin rueda doble): $1.043,92 con TelePASE, o $2.087,83 con Pago Electrónico.
  • Categoría 3 (Vehículos hasta 2 ejes y más de 2,10 m de altura o con rueda doble): $2.087,83 con TelePASE, o $4.175,66 con Pago Electrónico.
  • Categoría 4 (Vehículos de 3 y 4 ejes y menos de 2,10 m de altura sin rueda doble): $2.087,83 con TelePASE, o $4.175,66 con Pago Electrónico.
  • Categoría 5 (Vehículos de 3 y 4 ejes y más de 2,10 m de altura o con rueda doble): $3.131,75 con TelePASE, o $6.263,49 con Pago Electrónico.
  • Categoría 6 (Vehículos de 5 y 6 ejes): $4.175,66 con TelePASE, o $8.351,32 con Pago Electrónico.
  • Categoría 7 (Vehículos de más de 6 ejes): $5.219,58 con TelePASE, o $10.439,15 con Pago Electrónico.

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