Puente Victoria-Rosario: suben las tarifas del peaje y dejan de aceptar efectivo

Quienes transiten por el Puente Victoria-Rosario deberán adaptarse a un nuevo esquema de cobro, luego de que la concesionaria implementara una actualización tarifaria y eliminara el uso de efectivo en las cabinas de peaje.

La medida fue dispuesta por la empresa Conexión Alto Delta S.A., que estableció la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos o sistemas automatizados para abonar el paso. De esta manera, ya no será posible pagar con dinero en efectivo en ninguna de las vías habilitadas.

El cambio impacta directamente en los usuarios del Puente Victoria-Rosario, especialmente en aquellos que no cuentan con sistemas de pago adheridos, según informó LT39.

Cómo se deberá pagar el peaje

A partir de esta modificación, los conductores deberán utilizar TelePASE o la modalidad de pago electrónico, según las condiciones de cada estación de peaje.

El esquema tarifario vigente presenta una diferencia importante entre ambos sistemas, ya que quienes utilicen TelePASE abonarán la mitad del valor en comparación con el pago electrónico.

Puente Victoria-Rosario.

Esta diferencia busca incentivar el uso de medios automáticos en el Puente Victoria-Rosario, en línea con la digitalización del sistema de cobro.

Nuevos valores por categoría

En cuanto a las tarifas, los valores quedaron establecidos según el tipo de vehículo. Para motocicletas, el costo es de $521,96 con TelePASE y $1.043,92 con pago electrónico.

En el caso de autos y vehículos livianos, el peaje asciende a $1.043,92 con TelePASE o $2.087,83 con pago electrónico.

Para categorías superiores, los valores se incrementan progresivamente. Los vehículos de mayor porte pueden abonar hasta $5.219,58 con TelePASE o $10.439,15 mediante pago electrónico, dependiendo de la cantidad de ejes.

Esquema tarifario