Conflicto de médicos con PAMI: “se nos va la vida”, advierten jubilados ante la falta de atención

El paro de médicos de cabecera de PAMI generó alarma entre jubilados que advirtieron sobre la posible interrupción de tratamientos y la falta de acceso a prestaciones básicas, en medio de un conflicto que puso en evidencia tensiones entre los profesionales de la salud y el organismo nacional.

La medida de fuerza fue impulsada por médicos de cabecera que prestan servicios a través del PAMI, quienes decidieron suspender la atención en rechazo a cambios en el sistema de pagos. Según manifestaron, la reestructuración implicó una reducción significativa en sus ingresos, lo que derivó en la protesta.

En este contexto, Alicia Glausser, jubilada nacional, expresó su preocupación por el impacto que la situación tiene en los afiliados. “Más que nada la preocupación no es personal, es de todos los adultos mayores. Esto es terrible”, afirmó a Elonce durante una entrevista.

Reclamos por pagos y temor a la pérdida de prestaciones

Glausser sostuvo que el problema tiene su origen en la falta de pago a los prestadores, lo que desencadenó el conflicto actual y que tiene su inicio en los recursos nacionales que se tomaron del PAMI.

“La obra social, empezó a no pagar a los prestadores y se acumuló la deuda, pero el Ministro de Economía no quiere devolver lo que le debe al Pami para que se puedan cancelar las deudas”, remarcó, al tiempo que vinculó la situación con decisiones económicas a nivel nacional.

En ese sentido, la jubilada de barrio Santa Lucía y vecinalista, advirtió que la crisis podría derivar en una reducción de servicios médicos disponibles. “Aquellos jubilados que tienen enfermedades, presión o necesitan especialidades, todo eso, va a desaparecer por ahora porque se reducen las prestaciones”, alertó.

Además, señaló que los recortes ya comenzaron a impactar en la práctica diaria, con la suspensión de órdenes médicas y derivaciones. “Si vos necesitás radiografía o estudios, esas derivaciones que el médico de cabecera te hace, ya están cortadas”, explicó a Elonce.

Jubilados, los principales afectados por el paro médicos PAMI

La entrevistada remarcó que los jubilados son quienes sufren de manera directa las consecuencias del conflicto. “Los médicos no van a trabajar gratis y se pasan a otro ámbito de prestación. Entonces, ¿quién es el final de esto?: El jubilado”, respondió a su pregunta.

Alicia Glausser.

Según explicó, a diferencia de los profesionales, los afiliados no tienen alternativas inmediatas para acceder a la atención médica. “Un médico siempre tiene posibilidades y puede trabajar en otros lugares, pero los viejos, los enfermos, los que necesitan, no pueden cambiar a otra obra social”, sostuvo.

En ese marco, Glausser, también hizo hincapié en la imposibilidad de afrontar gastos en el sistema privado. “Yo creo que los jubilados no están en condiciones de pagar, porque el sueldo de un jubilado es de 390.000 pesos”, indicó y agregó que “no hay manera”, dijo.

Costos de salud y deterioro del poder adquisitivo

Glausser describió el impacto que tienen los costos de medicamentos y tratamientos en la economía de los jubilados. “Un remedio vale 30.000, 40.000 o 50.000 pesos. Una vitamina vale 50.000 pesos”, detalló en referencia a los costos fijos y los problemas que ocasionaría tener que abonar las consultas.

A partir de esos valores, consideró inviable que los afiliados puedan sostener gastos adicionales. “No podés pagar una prestación que no es barata. Las prestaciones son carísimas”, agregó a Elonce.

Asimismo, mencionó que muchas familias enfrentan dificultades económicas, lo que agrava el panorama. “Si no le ayuda un hijo o algún familiar, es imposible comprar o cubrir los costos. Todo es una sola cosa. Esto se viene mal”, expresó.

Convocatoria a la movilización y reclamo social

En medio del conflicto, la jubilada convocó a la comunidad a acompañar el reclamo en defensa del sistema de salud. “Invitamos al pueblo, porque cualquier ciudadano es un jubilado en potencia”, manifestó en referencia a la protesta que se concentrará este miércoles, a las 11, frente a la sede del PAMI.

La convocatoria incluyó una movilización frente a la sede del PAMI, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir soluciones. “Esto es el inicio del fin de algo y no lo permitamos”, advirtió.

Además, llamó a la unidad de distintos sectores sociales. “Tenemos que lograr la unidad de todos: maestros, empleados, obreros, estudiantes, jubilados”, enumeró a Elonce.

Cambios en el sistema y rechazo de los profesionales

Desde el sector médico, el conflicto se originó en una reestructuración del sistema de pagos que, según denunciaron, redujo hasta en un 50% los ingresos. La decisión, indicaron, fue tomada sin consulta previa a los profesionales.

Esta situación derivó en el paro de 72 horas, que impactó en la atención de miles de afiliados en distintas regiones del país. A ello se suman negociaciones en curso con clínicas y sanatorios, que también generan incertidumbre.

Mientras tanto, el escenario continúa abierto y sin una resolución inmediata, lo que mantiene en alerta a jubilados y prestadores. “Estamos más que preocupados, porque es la salud, es la vida y a los jubilados se nos va la vida”, concluyó Glausser.