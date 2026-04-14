Un camión con cereales volcó su acoplado sobre la Ruta 11

El accidente ocurrió cerca de una estación de servicio en Valle María. La carga quedó esparcida sobre la calzada y el tránsito fue interrumpido de forma total.
Un camión que transportaba cereales volcó su acoplado este martes en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura de Valle María, lo que provocó el corte total del tránsito en la zona. El siniestro ocurrió en inmediaciones de una estación de servicio.
Por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo perdió el control mientras transitaba por la ruta y terminó volcando sobre la calzada. Como consecuencia, la carga quedó desparramada en su totalidad, bloqueando completamente el paso.
Personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir en la situación y coordinar las tareas de ordenamiento del tránsito. Además, se iniciaron trabajos para retirar el camión siniestrado y limpiar la ruta.
Hasta el momento, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.