Confirman que Entre Ríos alcanzó la mayor superficie de siembra de maíz en 25 años

Así lo dio a conocer la Bolsa de Cereales de Entre Ríos en su informe sobre la superficie sembrada con maíz en la campaña 2025/26. Tuvo un crecimiento interanual del 87% respecto al ciclo anterior.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dio a conocer su informe sobre la superficie sembrada con maíz en la campaña 2025/26, que marca un hito para la provincia con la mayor área implantada desde el inicio de la serie en el ciclo 2000/01.
De acuerdo al relevamiento, elaborado mediante imágenes satelitales, aportes de la red de colaboradores y verificaciones a campo, la superficie total cultivada con maíz alcanzó las 555.050 hectáreas, lo que representa un crecimiento interanual del 87% respecto al ciclo anterior. Este valor supera el récord previo de 509.700 hectáreas registrado en la campaña 2021/22 y constituyó la mayor área sembrada desde el inicio de la serie en el ciclo 2000/01.
Cabe recordar que en el ciclo 2024/25 se produjo la mayor reducción interanual de superficie de toda la serie histórica, con una retracción de la superficie en 185.200 hectáreas como resultado de la aparición de una gran población de chicharrita del maíz que transmitió enfermedades como el “achaparramiento”.
Expansión
En contraste, la campaña 2025/26 evidenció la máxima expansión entre dos campañas, con un aumento en 256.500 ha, la causa se asoció a la escasa presencia de dicho insecto y a buenos rendimientos registrados del ciclo anterior.
Desde el punto de vista tendencial, la serie presenta una pendiente positiva de aproximadamente 13.200 ha/año, lo que indica un crecimiento sostenido del área a lo largo del período 2000/01–2025/26.
No obstante, a partir del mínimo registrado en la campaña 2009/10 que fue de 139.477 ha, la pendiente se incrementó, reflejando una aceleración en la expansión, con tasas de crecimiento cercanas a 21.000 ha/año.
Predominio del maíz de primera
En cuanto a la composición de la siembra, el 96% del área corresponde a maíz de primera, implantado entre mediados de agosto y septiembre. Por su parte, el maíz tardío y de segunda, sembrado en diciembre, representó apenas el 6% restante, dio a conocer Mundo Rural.
Dentro de este último grupo, el 74% correspondió a maíz tardío (16.400 ha) y el 26% a maíz de segunda sobre rastrojos de trigo (5.800 ha). Esta baja participación refleja un cambio en la estrategia productiva: antes de la aparición de la chicharrita, estos planteos representaban en promedio el 15% del área, pero en las últimas campañas descendieron a menos del 4%.
Fuerte concentración en el sur provincial
A nivel regional, el sur de Entre Ríos, integrado por los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Uruguay e Islas del Ibicuy, concentró el 43% del área total, con 236.250 hectáreas.
Dentro de esta región, se destacó especialmente Gualeguaychú, que aportó el 14% de la superficie provincial, consolidándose como uno de los principales polos maiceros entrerrianos.
De esta manera, la campaña 2025/26 no solo marca un récord en superficie, sino también un cambio en la dinámica productiva del maíz en Entre Ríos.