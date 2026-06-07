Apuñalaron a cinco personas en Nueva York en vísperas de la visita de Donald Trump

El hecho ocurrió en una de las estaciones más transitadas de la ciudad, a un día de la llegada del presidente estadounidense. Dos víctimas están en estado grave y hay un detenido.
Un violento ataque conmocionó a Nueva York este domingo por la noche, cuando cinco personas fueron apuñaladas en Penn Station, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad.
Según informaron las autoridades, un sospechoso fue detenido en el lugar y se encuentra bajo custodia, aunque por el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre su identidad ni las circunstancias del ataque.
El Departamento de Bomberos precisó que una de las víctimas sufrió heridas de gravedad, mientras que otras dos presentan lesiones moderadas y las restantes heridas leves. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Bellevue para recibir atención médica.
El episodio generó una fuerte preocupación debido a que ocurrió en un punto neurálgico del sistema de transporte neoyorquino, utilizado diariamente por miles de personas.
El ataque se produjo además en la antesala de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto asistir a un evento deportivo en el Madison Square Garden, ubicado justo encima de la estación.
Este contexto llevó a un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en la zona. Se espera una fuerte presencia del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias durante las próximas horas.
Por el momento, las autoridades continúan investigando el hecho para determinar el móvil del ataque y esclarecer si se trató de un episodio aislado o si existen otros factores involucrados.