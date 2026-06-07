Fuerte terremoto en Filipinas: sismo de 7,8 dejó muertos, derrumbes y alerta de tsunami en el Pacífico

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas y provocó al menos una víctima fatal, varios heridos y graves daños estructurales, además de activar alertas de tsunami en distintos países de la cuenca del Pacífico.

El sismo se registró frente a la isla de Mindanao, una de las principales regiones del archipiélago. Mientras que el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología estimó inicialmente una magnitud de 7,0, el Servicio Geológico de Estados Unidos elevó la cifra a 7,8, confirmando la magnitud del evento.

Tras el movimiento, las autoridades filipinas ordenaron evacuaciones preventivas en múltiples provincias costeras, ante el riesgo de un tsunami. Entre las zonas afectadas se encuentran Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Basilan y Zamboanga del Sur, entre otras.

El impacto más severo se registró en Ciudad General Santos, donde varios edificios colapsaron y otros sufrieron daños estructurales de consideración. Equipos de emergencia trabajan intensamente en tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

La situación también obligó a suspender actividades en centros urbanos como Davao City, donde se cancelaron clases y se paralizaron oficinas públicas como medida preventiva.

Advertencia por tsunami

El temor por un posible tsunami se extendió rápidamente a otros países del Pacífico. En Indonesia, las autoridades ordenaron la evacuación de zonas costeras del norte, especialmente en Sulawesi y las islas Sangihe, mientras que en Japón se emitieron alertas para amplios sectores del litoral, con previsión de olas de hasta un metro.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podrían registrarse variaciones en el nivel del mar en varios países, incluyendo Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, durante las horas posteriores al sismo.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial. Esta ubicación geográfica la expone de manera recurrente a terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales extremos.