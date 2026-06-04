La NASA detectó una ola gigante en mar abierto y marcó un récord histórico

Una ola de 19,7 metros de altura fue registrada por un satélite de la NASA en mar abierto, en lo que especialistas consideran una de las mediciones más importantes realizadas desde el espacio sobre este tipo de fenómenos oceánicos.

El registro fue efectuado el 21 de diciembre de 2024 por el satélite SWOT, una misión conjunta de la NASA y la agencia espacial francesa CNES diseñada para estudiar la superficie de océanos, ríos y lagos con un nivel de precisión sin precedentes.

Según los datos recién difundidos por los investigadores, la ola fue detectada durante el desarrollo de la tormenta tropical Eddie en el Pacífico Norte. La altura alcanzada equivale aproximadamente a un edificio de seis pisos.

Cómo se produjo el fenómeno

El hallazgo fue presentado en un estudio liderado por el oceanógrafo Fabrice Ardhuin y publicado en la revista científica estadounidense PNAS.

Los especialistas explicaron que la tormenta generó un importante sistema de marejadas que continuó desplazándose incluso después de que el fenómeno meteorológico comenzara a perder intensidad.

Hasta ahora, distintos satélites habían registrado olas en mar abierto desde comienzos de la década de 1990, pero ninguna medición había superado con tanta claridad los valores observados en esta oportunidad.

El viaje de la energía a través de los océanos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores no fue solamente el tamaño de la ola, sino el extraordinario recorrido realizado por la energía generada durante la tormenta.

De acuerdo con el análisis realizado por los científicos, las marejadas recorrieron cerca de 24.000 kilómetros a través de distintos océanos. La energía se originó en el Pacífico Norte, atravesó amplias zonas marítimas, cruzó el Paso Drake entre Sudamérica y la Antártida y finalmente llegó hasta sectores del Atlántico tropical.

Los expertos destacaron que este tipo de observaciones permite comprender mejor cómo se comportan los océanos y cómo las tormentas pueden influir en regiones muy alejadas de su punto de origen.