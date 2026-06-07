Dos muertos y nueve heridos tras tiroteo en cercanías del hotel donde concentra la Selección argentina

Los disparos se reportaron durante la madrugada del sábado y hay nueve heridos

Un violento tiroteo ocurrido en Kansas City encendió las alarmas en torno a la seguridad del Mundial 2026, luego de registrarse a escasa distancia de la concentración de la Selección argentina.

El episodio se produjo durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, a tan solo 12 minutos del hotel donde se aloja el plantel dirigido por Lionel Scaloni. Como saldo, al menos nueve personas resultaron heridas.

Según informó la policía local, el alerta por disparos se recibió alrededor de las cuatro de la mañana. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varias personas dispersándose y a tres mujeres con heridas de arma de fuego, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que otras seis personas adultas también requirieron atención médica por lesiones menores vinculadas al mismo hecho.

Foto: Mike Campbell | Getty

Hasta el momento no se reportaron detenidos, mientras continúa la investigación para dar con los responsables del ataque.

La seguridad en la ciudad vinculada al Mundial

El hecho generó especial preocupación por su cercanía con la delegación argentina, que eligió Kansas City como base operativa para la primera fase del torneo.

Si bien ningún integrante del equipo se vio afectado, el episodio reavivó el debate sobre los operativos de seguridad en una de las sedes del certamen.

La ciudad estadounidense será uno de los puntos clave del Mundial y también recibirá a otras selecciones importantes como Inglaterra y Países Bajos, lo que incrementa la atención sobre la seguridad en la zona.

En este contexto, la organización del torneo y las autoridades locales evalúan reforzar los controles para garantizar la tranquilidad de los equipos y de los miles de fanáticos que llegarán en los próximos días.

Uno de los campus donde concentran los seleccionados de cara al Mundial. Foto: Getty

Mientras tanto, la Selección argentina continúa con su preparación de cara al debut mundialista, previsto para el 16 de junio frente a Argelia, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.