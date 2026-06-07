Un turista se arrojó al agua para recuperar su celular en las Cataratas del Iguazú

Un hecho insólito y peligroso se vivió este sábado en Foz de Iguazú, el lado brasilero de las Cataratas, cuando un turista se arrojó al agua con el objetivo de recuperar su celular, generando preocupación entre otros visitantes y el personal del parque.

El episodio ocurrió cerca de las pasarelas que conducen a la Garganta del Diablo. Según se pudo ver en videos grabados por otros turistas, el hombre se colgó de las barandas para intentar alcanzar el dispositivo que había caído al río.

Créditos: redes sociales

La situación fue rápidamente controlada por bomberos civiles que se encontraban en la zona, quienes intervinieron de inmediato para evitar una posible tragedia en uno de los puntos más peligrosos del recorrido.

Tras lo ocurrido, la administración del Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que repudió el accionar del visitante y recordó que está terminantemente prohibido sobrepasar las barandas, treparse o realizar maniobras riesgosas, ya sea para tomar fotografías o recuperar objetos.

La postura del parque y la expulsión del turista

Desde el parque indicaron que el turista fue escoltado hasta el final del recorrido y posteriormente expulsado del predio por incumplir las normas de seguridad.

Las autoridades remarcaron que, ante la caída de objetos en el agua o en zonas de difícil acceso, los visitantes deben dar aviso al personal especializado y no intentar recuperarlos por sus propios medios.

El Parque Nacional Iguazú recibe millones de visitantes cada año y cuenta con estrictos protocolos de seguridad para prevenir accidentes en un entorno natural de alto riesgo.