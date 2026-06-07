Se conoce esta semana la inflación de mayo: qué porcentaje proyectan las consultoras

REDACCIÓN ELONCE
El INDEC difundirá esta semana el Índice de Precios al Consumidor de mayo. Consultoras privadas estimaron que la inflación se ubicó entre 2,1% y 2,4%, marcando una nueva desaceleración respecto de abril.
La inflación de mayo 2026 habría mostrado una nueva desaceleración y se ubicaría entre el 2,1% y el 2,4%, según las estimaciones de consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
El dato oficial será difundido esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y genera expectativa por su impacto en la evolución de los precios y las perspectivas económicas para el resto del año.
De confirmarse estas previsiones, el índice registraría una segunda baja consecutiva luego del 2,6% informado para abril. Sin embargo, la variación mensual continuaría por encima del umbral del 2%, una referencia observada con atención tanto por el Gobierno como por los analistas.
El REM, elaborado por el Banco Central a partir de proyecciones privadas, estimó una inflación de 2,3% para mayo y proyectó que el índice interanual cerrará 2026 en torno al 30,5%.
Las estimaciones de las consultoras
La consultora Equilibra calculó una inflación mensual de 2,3% y una variación interanual de 33,4%. Según su informe, los mayores incrementos se registraron en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y restaurantes y hoteles (2,9%).
El economista Gonzalo Carrera explicó que la desaceleración estuvo favorecida por una mayor estabilidad en precios clave como la carne, los combustibles y la indumentaria. No obstante, advirtió que la inflación subyacente habría alcanzado el 2,5%, mostrando cierta resistencia a bajar.
Por su parte, EcoGo Consultores proyectó una inflación general de 2,4%, impulsada por aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros con ajustes rezagados, como salud y educación. En tanto, estimó que alimentos y bebidas avanzaron 2,7% durante mayo.
Alimentos, salud y transporte impulsaron los aumentos
La Fundación Libertad y Progreso fue una de las consultoras más optimistas, al estimar una inflación de 2,1% para el quinto mes del año. Según sus cálculos, la suba acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría el 14,7%, mientras que la interanual se ubicaría en 33,2%.
Desde esa entidad señalaron que el impacto esperado por los movimientos en los combustibles fue menor al previsto y destacaron que la disciplina fiscal y la estabilidad cambiaria continuaron actuando como factores de contención sobre los precios.
Sin embargo, remarcaron que el principal foco de presión estuvo en alimentos y bebidas no alcohólicas, rubro que habría aumentado 3,3% y aportado 0,8 puntos porcentuales al índice general. También incidieron medicina y transporte, mientras que vivienda habría sido el único segmento con variación negativa.
Qué esperan para los próximos meses
Otra de las mediciones seguidas por el mercado fue la de la consultora C&T, que relevó precios en el Gran Buenos Aires y estimó una inflación de 2,2% para mayo, la menor desde octubre del año pasado.
El informe destacó que salud y alimentos encabezaron las subas del período, aunque advirtió una fuerte heterogeneidad entre los distintos productos que integran la canasta, publicó NA.
A la espera del dato oficial del INDEC, las proyecciones coinciden en señalar que mayo habría consolidado una tendencia de desaceleración inflacionaria. No obstante, los especialistas advierten que la evolución de los alimentos y de los precios regulados continuará siendo determinante para definir si el índice puede perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual durante la segunda mitad del año.