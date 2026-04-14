La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año

El INDEC publicó el dato correspondiente al tercer mes del año. El IPC nacional superó la marca de los tres puntos y se aceleró 0,5 puntos porcentuales en relación con febrero. La división con mayor aumento fue Educación.
La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%.
La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.
Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) lideraron el incremento, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales (1,0%) mostraron subas moderadas.
Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noreste (4,1%) y el Noroeste (4,0%), seguidos por Cuyo (3,2%). En tanto, la región Pampeana (3,3%) y el GBA (3,4%) se ubicaron cerca del promedio nacional, mientras que la Patagonia (2,5%) registró el menor incremento.
En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a vivienda, servicios y transporte.
Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en marzo de 2026
Educación: 12,1%
Transporte: 4,1%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%
Recreación y cultura: 3,6%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%
Restaurantes y hoteles: 3,4%.