Marco Ruben sorprende y regresa a la actividad para reforzar a Rosario Central

Marco Ruben vuelve a ponerse la camiseta de Rosario Central. La confirmación se conoció este sábado 21 de febrero de 2026, cuando el club rosarino difundió en sus redes sociales una secuencia de publicaciones que anticipaban el regreso.

A los 39 años, Marco Ruben decidió salir nuevamente del retiro para iniciar su quinto ciclo en la institución en la que se convirtió en el máximo goleador histórico.

La expectativa comenzó a generarse desde temprano, con imágenes que repasaban distintos momentos de sus etapas anteriores en el club. Más tarde apareció un video con la palabra “vuelta” como disparador.

Sin embargo, el propio delantero fue quien le dio sentido al mensaje en el cierre: “No es una vuelta. Nunca me fui”. La frase no solo funcionó como presentación, sino como una síntesis del vínculo construido a lo largo de más de dos décadas con la entidad auriazul.

Horas después, otra publicación mostró su llegada al predio y un encuentro con Ángel Di María, una de las figuras del plantel. La escena reforzó la dimensión simbólica del anuncio y terminó de confirmar lo que ya era un hecho: Marco Ruben vuelve a formar parte del plantel profesional.

Una historia ligada al club

Será el quinto paso del atacante por Rosario Central. El primero se extendió entre 2004 y 2007. Luego regresó en 2015, más tarde en 2021 y posteriormente en 2024. En total, disputó 282 partidos y convirtió 106 goles, números que lo ubican como el máximo artillero histórico de la institución.

Además, fue pieza clave en la obtención de la Copa Argentina 2018, título que el equipo consiguió tras imponerse por penales ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la final. Aquella consagración quedó marcada como uno de los momentos más relevantes del ciclo reciente del club.

Un 2026 con desafíos importantes

Rosario Central afrontará una temporada exigente. En el plano local buscará consolidarse entre los protagonistas, aunque el principal objetivo estará puesto en la Copa Libertadores, competencia que volverá a disputar tras su participación en 2024. La mejor actuación internacional del conjunto rosarino fue en 2001, cuando alcanzó las semifinales.

Con esta decisión, el delantero deja atrás el retiro por segunda vez, ya que había anunciado su despedida en 2022 y nuevamente en 2024. Su regreso aporta experiencia y reconfigura el panorama deportivo de un año que asoma determinante para la institución.