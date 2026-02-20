Prestianni afrontaría sanción de 10 partidos tras el escándalo con Vinícius

El extremo negó haberlo tratado de “mono”, como había acusado el delantero del Real Madrid. El delantero argentino afirmó haberle dicho “maricón” al brasileño y sería suspendido por homofóbico.
Escándalo entre Prestianni y Vinicius. El delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni sería sancionado por 10 partidos, luego de brindar declaración ante la Justicia, tras sus irrespetuosos comentarios contra el brasileño Vinicius Júnior.
Así, la situación se resolvería con una suspensión de 10 partidos en marco del artículo 14 de la FIFA.
Algunos días después de la polémica que se generó en torno a Prestianni y Vinicius, con presuntos comentarios racistas de parte del jugador surgido de las inferiores de Vélez, la suspensión final está pronta a caer.
En un encuentro por los playoffs de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, disputado en Portugal, Vinicius abrió el marcador y convirtió el único gol del partido, a los cinco minutos de la segunda parte, aunque la situación se complicaría poco después.
En su regreso a la mitad de la cancha, y después de burlarse del público local, Vinicius vio como se le acercaba Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta antes de decirle algo.
Instantáneamente, el brasileño corrió hacia donde estaba el árbitro francés François Letexier, quien rápidamente declaró el protocolo antirracismo, el cual envía a los jugadores a los vestuarios durante un breve periodo de tiempo.
Posteriormente llegó un cruce entre el argentino y el francés Kylian Mbappe, quien lo llamó “puto racista de mierda” y declaró haber escuchado al argentino decir la palabra “mono” en cinco oportunidades.
Pasados algunos días, Prestianni brindó declaración y afirmó haber llamado “maricón” al goleador de la noche. Aunque no se trata de un dicho racista, y siendo imposible de detectar lo dicho mediante las cámaras ya que tenía la boca tapada con la camiseta, el delantero del Benfica recibiría, de todas formas, una sanción de 10 encuentros, por haber hecho un comentario homofóbico.