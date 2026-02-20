Ubeda, tras el empate ante Racing: "Para reconquistar al hincha hay que ganar"

En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la “Academia” marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Lanús, cuya participación en la Recopa Sudamericana retrasará el partido hasta el miércoles 4 de marzo a las 21:00, mientras que el conjunto que dirige Gustavo Costas será local de Independiente Rivadavia, el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15.

Silbidos en la Bombonera

La imagen fue casi un calco de lo que había pasado en el 0-0 con Platense. Y no sólo por el resultado vs. Racing, sino también por la reprobación y los silbidos de los hinchas de Boca a Claudio Ubeda y a la mayoría de los jugadores. De eso habló el DT.

“Estamos en una etapa en la que necesitamos resultados, el Mundo Boca exige ganar, lo tenemos súper claro, y para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, es el camino que tenemos que hacer. Creo que hoy lo positivo fue la actitud y el orden, a través de eso vamos a encontrar el camino y buenos resultados”, dijo el Sifón en conferencia de prensa.

Y siguió: “Claro que entiendo el enojo del hincha porque Boca necesita ganar siempre, lo tenemos claro, entendemos al hincha, sabemos de la exigencia, estamos detrás de mejorar eso”.

La actitud del equipo

Sin embargo, y pese a que a su equipo le costó patear al arco, Ubeda rescató un aspecto positivo. “Me voy tranquilo, la actitud fue muy buena, el equipo tácticamente estuvo ordenado, pero no alcanza con eso, necesitamos más profundidad, más llegada, más vocación ofensiva para ganar estos partidos”, analizó.

El DT de Boca fue crítico con la falta de resultados, pero se mostró confiado en poder revertir la situación, publicó Olé.

Y completó: “Lo que creo que nos faltó es más volumen de juego. Sabíamos que eso nos podía pasar, teníamos que aprovechar las pocas situaciones que tuvimos. El equipo mostró una actitud que nos dejó tranquilos. El empate no alcanza, hay que ganar, buscamos por todos los medios, sabíamos que iba a ser complejo, de mucha lucha”.