Paritaria salarial: UPCN firmó el acuerdo para garantizar un aumento inmediato

La paritaria estatal en Entre Ríos derivó en la aceptación de la propuesta salarial por parte de UPCN, que confirmó un incremento cercano al 18% con un piso de 100.000 pesos y un techo de 280.000 pesos, además de la suba del 50% en la ayuda escolar y la extensión del aumento a pasivos, según explicó el secretario general del gremio, José Allende.

El dirigente sindical señaló que el Gobierno mejoró la oferta presentada el día anterior, aunque aclaró que no cumplió con todas las expectativas del sindicato. “Hubo un ofrecimiento del gobierno que mejoró la oferta de ayer con un margen, no era lo que esperábamos nosotros y sobre todo criticando, que es una cifra no bonificable ni remunerativa, pero bueno, en el porcentaje alcanza casi un 18%”, sostuvo.

Allende indicó que la decisión de aceptar estuvo vinculada a los tiempos administrativos y a la necesidad de que los trabajadores cobren el adicional en la liquidación actual. “Estamos en condiciones de aceptarla porque, si no aceptamos, quedó claro que no se liquidaba y la gente necesita ahora a fin de mes cobrar el adicional”, afirmó.

Piso, techo y absorción de sumas previas

El acuerdo contempla un esquema con montos mínimos y máximos. “Este, con lo cual en el piso que es 100.000 pesos y va hasta 280.000 pesos”, detalló el titular de UPCN, en referencia al rango establecido en la propuesta oficial.

El dirigente explicó que el piso acordado absorbe una suma previa que ya venían percibiendo los trabajadores estatales. “Este aumento que tiene un piso de 100.000 porque absorbe los 50.000 que ya veníamos cobrando”, precisó.

José Allende.

En ese contexto, remarcó que la prioridad del sindicato fue asegurar el cobro inmediato del incremento. Señaló que, tras un cuarto intermedio en horas de la tarde, el Gobierno garantizó que el acuerdo podría incorporarse a la liquidación vigente. “A través de este cuarto intermedio se nos garantizó que puede entrar en la liquidación actual y a fin de mes la gente va a cobrar entonces este aumento”, explicó.

Continuidad de la discusión salarial

Más allá del entendimiento alcanzado, Allende subrayó que la negociación no concluyó con esta firma y que la discusión salarial deberá continuar en distintos ámbitos sectoriales. “Por eso pedimos que esta paritaria continúe en la discusión salarial, la discusión por sectores, porque hay que atender algunas necesidades de muchísimos compañeros en distintos lugares”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que existen problemáticas específicas en áreas clave de la administración pública que requieren tratamiento urgente. Entre ellas, mencionó la situación de los suplentes extraordinarios en el sistema de salud.

El gobierno cerró la paritaria salarial: la opinión de representantes de UPCN

“En el área de salud, los suplentes extraordinarios, con esta incertidumbre que se tiene con un gobierno nacional que vive expulsando gente de la administración pública en un área tan sensible como la salud; nosotros creemos que no podemos dejar pasar el tiempo y estar trabajando en la regularización de esa gente”, afirmó.

Allende detalló que son alrededor de 900 trabajadores los que se encuentran en esa condición. “Son unos 900 compañeros están en esa situación y se les paga el sueldo. No es aumentar, es simplemente regularizar y llevar tranquilidad”, expresó, y agregó que existen temas pendientes también en el Consejo General de Educación (CGE), en el COPNAF y en otros organismos provinciales.

Horas extras y mesas formales

El secretario general de UPCN también hizo referencia a la reunión mantenida con el ministro de Gobierno en la que se abordó la situación de las horas extras, un tema que generaba inquietud entre los trabajadores.

“Tuvimos una reunión con el ministro de Gobierno el día de ayer donde se habló de las horas extras que tanto se temía y estas horas extras quedaron garantizadas que están”, indicó.

Sin embargo, consideró necesario formalizar y dar continuidad a los encuentros para evitar interpretaciones dispares. “Hay que darle una mayor continuidad y una formalidad a las reuniones porque si no los funcionarios por ahí interpretan otras cosas o bajan una línea distinta y confunden al trabajador”, sostuvo.

Allende valoró que la conformación permanente de mesas paritarias permitirá transmitir mayor tranquilidad al personal estatal. “Estas mesas paritarias formándose continuamente van a llevar esa tranquilidad”, afirmó.

Diferencias con ATE y tiempos de liquidación

El dirigente sindical también se refirió a la postura adoptada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta de inmediato. “ATE manifestó no estar en condiciones porque tiene que llevar la propuesta a una charla, un congreso de delegados el día lunes”, explicó Allende.

No obstante, advirtió que los tiempos administrativos impedían esperar esa definición. “Ya para el lunes no había tiempo de liquidar, entonces el gobierno planteaba que si no había acuerdo no se liquidaba”, indicó.

Ante ese escenario, UPCN resolvió avanzar con la firma para garantizar el pago. “Nosotros entendemos y veníamos con el mandato de que la liquidación de lo que se ofrecía tenía que hacerse. Entonces lo acordamos para eso, pero con una puerta abierta para seguir charlando día a día”, afirmó.

Ayuda escolar y poder adquisitivo

En cuanto a la ayuda escolar, Allende confirmó que se incrementó en un 50% y que el beneficio se percibe automáticamente. “La ayuda escolar con el simple hecho de tener los chicos en edad escolar tienen que percibirla. Se aumentó un 50%”, indicó.

El dirigente destacó que el sindicato impulsó esa mejora como condición dentro de la negociación. “Eso también lo pusimos como condición ayer de que la ayuda escolar viene congelada hace mucho tiempo y si bien las cifras son bajas, el aumento 50% es un aumento significativo”, expresó.

Finalmente, al analizar el impacto del acuerdo frente a la inflación, Allende planteó diferencias en la evaluación de los índices oficiales. “Hasta hoy si uno habla en porcentaje, los porcentajes irían acompañando la inflación que nos dice el gobierno”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que la realidad cotidiana de los trabajadores es distinta. “Nosotros entendemos que la inflación del trabajador es la inflación del supermercado, que es mucho mayor. Por eso creemos y estamos convencidos que hay que continuar luchando y peleando por una mejora en lo que es el poder adquisitivo real”, concluyó.