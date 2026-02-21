Realizarán misa por Kiara y colocaron una imagen de la virgen en el lugar de la tragedia

Realizarán a una misa por Kiara y colocaron una Virgen en el lugar de la tragedia

La misa por Kiara en Paraná se celebrará esta tarde a las 18 en el barrio donde la niña de 10 años fue arrastrada por la crecida del Arroyo Colorado durante el feroz temporal del jueves. La convocatoria surgió por iniciativa de familiares y vecinos, que decidieron reunirse en oración en el mismo sitio donde ocurrió la tragedia.

El encuentro será en las inmediaciones de calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, en el denominado “punto cero”, donde la vivienda familiar colapsó por la fuerza del agua. Allí mismo, entre los restos y los cimientos de lo que fue el hogar, colocaron una imagen de la Virgen María.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Paraná y conmovió a toda la comunidad, que durante días acompañó la búsqueda encabezada por la Policía de Entre Ríos y equipos de rescate.

Realizarán a una misa por Kiara

Una Virgen en los cimientos

La imagen de la Virgen fue colocada sobre los cimientos de la casa derrumbada, como un gesto de fe y esperanza en medio del dolor. Vecinos llevaron flores y encendieron velas alrededor de la figura, transformando el lugar en un pequeño altar.

“Estamos realmente destrozados”, expresó una tía de la menor al convocar a la comunidad a participar de la misa. La familia pidió que quienes se acerquen lo hagan con una velita, como símbolo de acompañamiento.

El espacio donde hasta hace días se levantaba la vivienda se convirtió ahora en un punto de encuentro para el recogimiento y la oración.

Una comunidad unida en el dolor

La misa prevista para esta tarde buscará abrazar espiritualmente a la familia y recordar a la niña en el barrio que la vio crecer. La convocatoria fue acompañada por vecinos que, desde el primer momento, colaboraron en la búsqueda y sostuvieron a los familiares.

La tragedia dejó una herida profunda en la capital entrerriana. El temporal provocó anegamientos y el desborde del arroyo, pero el derrumbe de la vivienda y la pérdida de la niña marcaron especialmente a la comunidad.