Retoman la búsqueda de Kiara con equipos especializados y apoyo familiar

La búsqueda de Kiara en Paraná se retoma este sábado con un refuerzo clave en el operativo, tras la llegada de rescatistas especializados de Córdoba y Santa Fe que trabajarán en el denominado “punto cero”, donde colapsó la vivienda durante el temporal que azotó la ciudad en la madrugada del jueves y provocó que la niña de 10 años fuera arrastrada por la crecida del arroyo.

El despliegue incluye la incorporación de personal técnico con experiencia en rescate en estructuras colapsadas y la previsión de sumar tres perros de búsqueda cadavérica a partir de la tercera jornada. Además, un familiar participará en una navegación por el arroyo a bordo de una embarcación policial.

El operativo se concentrará en la zona donde el agua destruyó la casa familiar y donde se presume que podrían encontrarse indicios determinantes para la localización de la menor.

Rescatistas especializados en el punto cero

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó a Elonce que en total serán ocho los rescatistas que se sumarán al operativo, cuatro de ellos técnicos que trabajarán directamente sobre el área más crítica.

García destacó que se trata de equipos con antecedentes en intervenciones de gran magnitud. “Son colaboradores de otras situaciones, de otras catástrofes en las cuales hemos estado y van a estar presente

En relación con la incorporación de canes especializados, el jefe de la Policia, Claudio González, explicó que se sumarían tres perros de búsqueda cadavérica en esta nueva etapa del operativo. “Ayer esos perros no podían transitar por las condiciones del terreno. Quiero marcar esto para que no se crea que no lo hicimos oportunamente”

Amplio despliegue y participación familiar

El jefe policial precisó que el piso mínimo del operativo fue de aproximadamente 200 personas, entre efectivos policiales, rescatistas, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, empleados municipales, familiares y voluntarios que colaboraron en distintos sectores del arroyo.

Además, confirmó que un familiar participará de una navegación preventiva junto a personal policial. “ofrecí si alguien quiere salir en una embarcación de la policía a hacer esa navegación y accedieron. Eso va a suceder con un familiar”, detalló.