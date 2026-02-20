La búsqueda de Kiara: las imágenes del helicóptero sobre el trazado de los arroyos

La búsqueda de Kiara continuó este viernes en distintos sectores del arroyo Colorado y Las Viejas, en Paraná, tras el temporal que destruyó su vivienda y provocó la muerte de su madre, Patricia Mena. La niña, de 10 años, fue arrastrada por el agua durante la madrugada del jueves y desde entonces es intensamente buscada por fuerzas de seguridad y familiares.

El operativo se reanudó en el denominado “punto cero”, ubicado en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el arroyo desbordado arrasó con la casa familiar. Desde ese sector partieron los rastrillajes que se extendieron a lo largo del cauce y áreas costeras.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, explicó a Elonce que “se continúan las tareas de búsqueda y, acorde a lo pautado, hicimos una evaluación del trabajo”. Además, indicó que “en todo este trayecto, algunos con más dificultad, otros con menos, el personal pudo evaluar cuáles son los elementos que se requieren para continuar la búsqueda”.

Sobrevuelo y rastrillajes intensivos

Tal como ocurrió en la jornada previa, el helicóptero de la Policía de Entre Ríos sobrevoló en reiteradas oportunidades el trazado de ambos arroyos y la zona costera de la capital entrerriana. El objetivo fue ampliar el radio de observación y detectar cualquier indicio que permita dar con la menor.

Las imágenes captadas desde el aire reflejaron la magnitud del área cubierta por el operativo. La extensión del recorrido incluyó sectores de difícil acceso, donde el terreno y la vegetación complican las tareas de búsqueda.

Durante la tarde, el tío de Kiara se sumó al operativo junto a efectivos policiales. La cámara de Elonce acompañó el sobrevuelo en el helicóptero, registrando el despliegue de recursos humanos y logísticos en un procedimiento que no se detuvo.

Un operativo que no cesa

Las fuerzas de seguridad mantuvieron activos los rastrillajes por agua y tierra, mientras se coordinaban nuevas evaluaciones para reforzar el trabajo en puntos estratégicos. El operativo combinó patrullajes terrestres, inspección aérea y seguimiento del curso del arroyo.

La comunidad permaneció atenta al desarrollo de las tareas, en un contexto marcado por el impacto del temporal que afectó distintos barrios de Paraná.

La búsqueda de Kiara continuaba con un amplio despliegue en los arroyos Colorado y Las Viejas, mientras las autoridades reiteraban el compromiso de sostener el operativo hasta obtener resultados.