Uriel Lozano destacó el presente de la movida tropical y adelantó nuevas colaboraciones

El cantante Uriel Lozano visitó este viernes los estudios de Elonce y aseguró que la movida tropical atraviesa una etapa de crecimiento y apertura a nuevas fusiones musicales. En diálogo con el programa, el artista analizó el presente del género y adelantó proyectos que marcarán su agenda en las próximas semanas.

“Yo creo que hoy la cumbia tiene un buen momento, el cuarteto también tiene un buen momento”, expresó el cantante que se presentará este sábado en Paraná y también en Nogoyá.

En ese sentido, remarcó que las colaboraciones con músicos de distintos estilos ampliaron el alcance del género: “La música tropical tiene muchos fit con otros géneros que no tienen nada que ver con la cumbia”.

Fusiones y presente artístico

Durante la entrevista, Uriel Lozano destacó la importancia de integrar diferentes expresiones musicales. “Estamos también metidos en el folklore, hemos grabado con Los Nocheros, con el Chaqueño, con Los Tekis. Está muy bueno eso”, señaló, al referirse a los cruces entre cumbia y folklore.

Uriel Lozano visitó los estudios de Elonce. Foto: Elonce.

El artista también repasó su intensa actividad de los últimos meses. “Vengo de los carnavales de Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy, estuvimos dos semanas allá y el lunes terminamos en El Calafate”, comentó. Y agregó: “Estamos pasando, disfrutando un lindo momento”.

Una colaboración especial

Uno de los anuncios que realizó fue el próximo lanzamiento de una canción junto a Cacho Deicas. “El mes que viene se viene esta nueva canción con él que se llama ‘Mala’, que es una canción nuestra”, confirmó.

Sobre esa experiencia, Uriel Lozano explicó: “Es algo muy lindo poder grabar con él”. Además, relató que el día de la grabación coincidió con una fecha significativa en la vida del músico santafesino: “Ese mismo día se cumplió un año de lo que le pasó a él, fue algo con mucha nostalgia”.

Finalmente, el cantante reiteró su entusiasmo por el momento que vive la música popular y destacó la respuesta del público en cada presentación. “Vuelvo a recalcar que la música tropical tiene un buen momento”, sostuvo.