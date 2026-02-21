Sábado con máximas de 29ºC: pronostican un fin de semana estable y con sol

El pronóstico del tiempo en la región anticipa un fin de semana estable, un lunes con probabilidad de lluvias y una semana con temperaturas en ascenso que podrían alcanzar los 32 grados. Se prevén ráfagas intensas hacia el domingo.
El pronóstico del tiempo indica que la capital entrerriana atravesará jornadas mayormente estables durante el fin de semana, con nubosidad variable y temperaturas templadas, mientras que el lunes podrían registrarse lluvias aisladas y un aumento progresivo de las máximas a lo largo de la semana.
Para el sábado 21 se anuncia una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones prácticamente nula. Las condiciones se mantendrán estables, con vientos leves que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.
En tanto, el domingo 22 presentará una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. El cielo se mostrará parcialmente cubierto y la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10 por ciento. Sin embargo, se advierte la presencia de ráfagas que podrán alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Inestabilidad al inicio de la semana
Para el lunes, el pronóstico anticipa una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados, con probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento. Se prevén chaparrones aislados durante distintos momentos del día.
Las condiciones de inestabilidad se vinculan a un aumento de la humedad y al ingreso de aire más cálido, lo que generará un escenario propicio para lluvias intermitentes. No obstante, las temperaturas continuarán en ascenso, consolidando un ambiente cálido en la ciudad de Paraná.
Para el martes 24 se espera una mejora paulatina. La mínima se ubicará en 20 grados y la máxima en 30 grados, con cielo parcialmente nublado.
A partir del miércoles 25 se instalará nuevamente el tiempo estable. Se anuncia una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados, con cielo algo nublado y sin lluvias previstas.