Edison Cavani rompió el silencio tras los silbidos en la Bombonera

Edison Cavani volvió a estar en el centro de la escena tras el empate sin goles entre Boca y Racing en la Bombonera. El delantero uruguayo, que regresó a la titularidad después de cinco meses, fue silbado al momento de su salida y horas más tarde utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje dirigido a los hinchas.

El atacante de 39 años publicó en su cuenta de Instagram una imagen del partido acompañada por una frase breve: “Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamos Boca”.

Más tarde, compartió otras dos postales del encuentro con una consigna similar: “Seguir y seguir...”. El mensaje apareció pasado el mediodía de este sábado, luego de una jornada marcada por el malestar de parte del público, según informó TyC Sports.

Un regreso que no fue el esperado

La presencia de Edison Cavani desde el inicio fue una de las novedades en el equipo dirigido por Claudio Úbeda. No comenzaba un partido como titular desde el 14 de septiembre de 2025, cuando disputó los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Rosario Central por el Torneo Clausura. Desde entonces transcurrieron 159 días sin ocupar ese rol.

Edison Cavani. Foto: Instagram.

Ante Racing, fue reemplazado a los 78 minutos e Iker Zufiaurre ingresó en su lugar. La salida estuvo acompañada por silbidos desde distintos sectores del estadio. El delantero no convierte desde el 16 de noviembre de 2025, cuando marcó en la victoria 2-0 ante Tigre.

La mirada del entrenador

En conferencia de prensa, Claudio Úbeda se refirió a la situación del atacante y de Miguel Merentiel. “Lógicamente, cuando uno no convierte, se focaliza en los delanteros. Los dos están volviendo de lesiones, no venían de tener continuidad en el juego, pero es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar”, sostuvo.

El entrenador agregó que necesitan competencia para recuperar confianza y señaló: “Los goleadores viven permanentemente de hacer goles”.

El equipo quedó sexto en la Zona A con 8 puntos, a cuatro del líder Estudiantes, y continúa en puestos de clasificación. Ahora deberá afrontar el compromiso por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta, en un contexto donde el rol de Edison Cavani vuelve a ser tema de análisis en el mundo Boca.