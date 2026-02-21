Pintaron una estrella amarilla en Paraná para recordar a Ricardo Centurión

La imagen de una estrella amarilla quedó marcada este sábado 21 de febrero de 2026 sobre la cinta asfáltica de calle España, entre Italia y Pellegrini, en Paraná. Allí, en ese punto exacto, familiares, amigos y vecinos homenajearon a Ricardo Centurión, quien falleció el 12 de enero tras un siniestro vial ocurrido cuando descendía de un colectivo.

La actividad se realizó a las 14 horas y tuvo como eje mantener viva la memoria de Ricardo, además de promover la reflexión sobre seguridad vial. Alejandro Centurión, hijo de la víctima, agradeció la presencia de quienes acompañaron el momento y expresó: “Conmemorar un poco la memoria de mi papá y que esto sirva un poco de concientización”.

Lo sucedido y el avance de la causa

Durante el encuentro, el hijo explicó que el hecho ocurrió cerca de las 18.30 del 12 de enero, cuando su padre intentaba descender del colectivo. “No es que fallece al descender del mismo, sino que nos pudieron confirmar que fue arrollado por él mismo”, sostuvo, al referirse a la información que, según indicó, les fue comunicada por la Fiscalía.

Familiares de Ricardo Centurión. Foto: Elonce.

También señaló que existen testigos que asistieron a su padre en el lugar y que colaboran en la investigación judicial. “Hay una fiscal investigando y hay un juez también que está tomando cartas en el asunto”, afirmó.

El recuerdo de un hombre activo

Al referirse a cómo era Ricardo, su hijo lo describió como “una persona muy vital”, que siempre estaba en movimiento. “Siempre lo encontrábamos haciendo algo, con sus herramientas, con su mate, escuchando la radio, dialogando con los vecinos”, relató.

Estrella amarilla por Ricardo Centurión. Foto: Elonce.

En la misma línea, otra de sus hijas manifestó: “Era una persona muy buena y casi todo el mundo prácticamente lo quería”, y agradeció especialmente la atención brindada por el personal policial, la ambulancia y el hospital que lo asistieron tras el hecho.

El mensaje detrás de la estrella

La estrella amarilla forma parte de un símbolo nacional que recuerda a víctimas de siniestros viales y promueve la conducción responsable. En ese sentido, Alejandro remarcó: “Ser un poco más conscientes a la hora de conducir, ser un poco más empáticos, no tener temor a llegar unos dos o tres minutos tarde”.

El homenaje se desarrolló en un clima de profundo dolor, pero también de unidad. Con la estrella amarilla pintada sobre el asfalto, la familia buscó transformar la pérdida en un mensaje de prevención para toda la comunidad.