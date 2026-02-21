Chocó con la moto de su novia, la dejó tirada y escapó a pie

Un motociclista chocó y se dio a la fuga en la madrugada de este sábado, pero debió ser hospitalizado a las pocas horas tras ser localizado por personal policial. El siniestro ocurrió alrededor de las 4, en jurisdicción de comisaría octava, en inmediaciones de calles Mendiburu y 2 de Abril de Concordia.

De acuerdo a la información recabada, el hombre circulaba en una motocicleta 110 cc por calle Mendiburu, en sentido oeste–este, cuando al llegar a la intersección con 2 de Abril impactó contra el borde de una obra en construcción. A raíz del choque, cayó a pocos metros del lugar. Tras el siniestro, el conductor abandonó la motocicleta sobre la vía pública y se retiró a pie en dirección este, sin esperar asistencia ni dar aviso a las autoridades.

Fue localizado horas después

Minutos más tarde, personal policial intervino en el lugar y constató la presencia del motovehículo sin su conductor. Se iniciaron tareas para establecer la identidad del involucrado y su posible paradero.

Finalmente, el motociclista fue localizado en inmediaciones de calles Gualeguay y Las Hortensias. Desde allí fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica y quedó bajo observación. No trascendieron oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones, informó Diario Río Uruguay.

Averiguaciones y causa judicial

A partir de la documentación del rodado, los efectivos lograron identificar a la propietaria de la motocicleta, una mujer de 30 años, quien manifestó que le había prestado el vehículo a su pareja.

La causa quedó en manos de la fiscal interviniente, Natalia Conti, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El episodio se registró en la ciudad de Concordia y es materia de investigación para establecer responsabilidades.