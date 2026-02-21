Fuerte choque múltiple entre siete autos en Buenos Aires: más de 10 personas resultaron heridas

Un fuerte choque múltiple que involucró a siete vehículos provocó importantes demoras este sábado 21 de febrero de 2026 en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido hacia el Riachuelo. El siniestro obligó a desplegar un operativo sanitario de magnitud y a interrumpir parcialmente la circulación en una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto en cadena, el SAME asistió a 12 personas en el lugar. La mayoría recibió atención médica sin necesidad de traslado, aunque una mujer de 40 años fue derivada en helicóptero al Hospital Santojanni.

Asistencia médica y operativo aéreo

Según informó la Agencia NA, la paciente presentaba traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento. Los profesionales decidieron su traslado para realizar estudios complementarios y control evolutivo. Entre los atendidos también se encontraba un adolescente de 15 años, que no requirió derivación.

Accidente en la General Paz. Foto: SAME.

El operativo incluyó tres ambulancias y un helicóptero sanitario que aterrizó sobre la traza de la autopista para concretar la evacuación aérea. La maniobra obligó a cortar momentáneamente la circulación, lo que generó demoras en el tránsito.

Cómo se produjo el choque

El choque ocurrió en la bajada superior de la traza, un sector donde suelen registrarse frenadas bruscas debido a la acumulación vehicular. Si bien las causas son materia de investigación, no se descarta que una reducción repentina de velocidad haya provocado la colisión en cadena entre los siete autos involucrados.

Durante varios minutos, personal de seguridad vial y agentes de tránsito organizaron desvíos mientras se retiraban los rodados dañados. Con el paso de la tarde, la circulación comenzó a normalizarse de manera progresiva a medida que se liberaron carriles.

El fuerte choque generó complicaciones en la movilidad de la zona y activó un amplio despliegue de los servicios de emergencia para asistir a los ocupantes de los vehículos.