TC Pick Up: Ebarlín se quedó con la Pole y Werner será tercero

En el inicio del campeonato de TC Pick Up, Juan José Ebarlín logró la Pole Shell V-Power en La Plata con la Toyota Hilux y largará adelante en su serie tras una clasificación inédita con sistema eliminatorio.
La temporada 2026 de TC Pick Up comenzó con un sábado vibrante en el Autódromo Roberto Mouras, donde Juan José Ebarlín escribió una página destacada al quedarse con la Pole Shell V-Power y marcar su primera pole position en la categoría. El piloto del EZE-B Team, a bordo de su Toyota Hilux, estableció un tiempo de 1:29.126 en la tercera y decisiva tanda, en el estreno del nuevo formato clasificatorio con tres sesiones y eliminación progresiva.
El representante de Benito Juárez fue el más veloz en el momento clave y se aseguró el mejor lugar de partida para la primera serie del domingo. La lucha por la pole fue cerrada: Diego Azar finalizó segundo a apenas 0.165, mientras que Mariano Werner quedó tercero a 0.195 con la Foton del Fadel Memo Corse. En una clasificación que mostró paridad absoluta, completaron el top cinco Agustín Canapino con la Chevrolet del Canning Motorsports y el debutante Marco Dianda con la Ford del Gurí Martínez Competición. Cinco pilotos y cinco marcas diferentes en los primeros puestos, reflejo de la competitividad del certamen.
El nuevo sistema de clasificación aportó tensión desde el inicio. Cada corte dejó nombres importantes fuera de carrera y obligó a los protagonistas a exprimir al máximo el rendimiento de sus pick ups en cada salida a pista.
Un formato que no dio margen de error
En la segunda tanda quedaron eliminados cinco pilotos que habían mostrado buen ritmo en entrenamientos. Ignacio Faín fue sexto con la Ford del Gurí Martínez Competición, seguido por Gastón Mazzacane (Foton – Coiro Competición) y Hernán Palazzo con la Toyota del mismo equipo. Más atrás se ubicaron Joaquín Ochoa con la Ford del SAP Team y Otto Fritzler, quien no pudo salir a pista por la rotura de un neumático en su Ford del Maquin Parts.
El primer corte también tuvo su cuota de dramatismo. Seis competidores quedaron fuera en esa instancia inicial: Ian Reutemann (Toyota – IR Racing), Lucas Valle (Toyota – Coiro Competición), Diego De Carlo (Volkswagen – LRD Performance), Gaston Iansa (Toyota – Magnoluz Racing), Gaspar Chansard (Volkswagen – Giavedoni Sport) y Tomás Abdala, quien no pudo registrar tiempo tras un choque en boxes con Palazzo.
La implementación del sistema de eliminación generó un espectáculo intenso y dinámico, con tiempos que se ajustaron vuelta tras vuelta y definiciones al límite en cada sesión.
Así serán las series del domingo
Este domingo, desde las 10:50, se disputarán las dos series que ordenarán la grilla de la final de la primera fecha del campeonato de TC Pick Up. Ebarlín y Azar encabezarán sus respectivas baterías en busca de asegurarse la mejor posición para la competencia decisiva. La primera serie se largará a las 11:00 y la segunda a las 11:25, ambas a cinco vueltas y con transmisión en vivo por El Nueve.
En la primera batería, Ebarlín compartirá la fila inicial con Mariano Werner. Detrás se ubicarán Marco Dianda y Gastón Mazzacane, mientras que la tercera fila tendrá a Joaquín Ochoa e Ian Reutemann. Cerrarán Diego De Carlo y Gaspar Chansard.
La segunda serie tendrá a Diego Azar en la posición de privilegio, acompañado por el campeón Agustín Canapino. Más atrás partirán Ignacio Faín y Hernán Palazzo, seguidos por Otto Fritzler y Lucas Valle, mientras que Gaston Iansa y Tomás Abdala completarán el pelotón, informó la ACTC.
La gran final en La Plata
La final de la fecha apertura se disputará a las 14:10, con una extensión de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos, también televisada para todo el país. La expectativa es alta tras una clasificación que dejó en claro que la temporada promete lucha cerrada y alternancia de marcas en los puestos de vanguardia.