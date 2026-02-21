Febrero se despide con calor, tormentas, alertas y brusco descenso térmico en todo el país

REDACCIÓN ELONCE
El pronóstico para el cierre de febrero confirma un escenario muy dinámico: tormentas fuertes en el oeste, calma relativa en el este y un marcado cambio de aire que anticipa el otoño climatológico.
El pronóstico para los últimos días de febrero en Argentina refleja un mes que estuvo marcado por extremos térmicos, lluvias muy dispares y un patrón atmosférico cambiante. Las primeras dos semanas estuvieron dominadas por un bloqueo atmosférico que impidió el avance de frentes fríos hacia la franja centro-este y parte del NEA, manteniendo temperaturas elevadas y prácticamente sin precipitaciones. En la Costa Atlántica, los primeros 15 días registraron máximas promedio de 27,5 °C, aproximadamente 2 °C por encima de lo habitual para la época.
En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero atravesaron jornadas sofocantes, con temperaturas que frecuentemente igualaron o superaron los 40 °C y sensaciones térmicas por encima de los 46 °C debido a la elevada humedad. A su vez, el alivio llegó recién hacia la segunda quincena, aunque de manera desigual según la región.
En la zona central y la provincia de Buenos Aires, febrero comenzó con un marcado déficit hídrico. El sistema de alta presión actuó como un verdadero escudo, bloqueando el ingreso de frentes fríos y dejando acumulados de lluvia que apenas alcanzaban el 40% de lo normal hacia mediados de mes en la región Pampeana. Sin embargo, entre el 16 y el 20 de febrero se produjo el esperado “desbloqueo” con lluvias clave para el campo.
Tormentas fuertes y alertas en la franja oeste
Este sábado 21 de febrero la inestabilidad se concentra en la franja oeste del país. El NOA, Cuyo y Córdoba permanecen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con acumulados que pueden alcanzar los 50 mm en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza encabezan las advertencias oficiales.
En zonas elevadas de la cordillera y la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y granizo. En contraste, la franja este tendrá un fin de semana más estable, tras los severos temporales del miércoles 18 y jueves 19 que provocaron destrozos por violentas ráfagas y granizo de gran tamaño.
El domingo 22 se espera un aumento de la nubosidad en la provincia de Buenos Aires debido al desplazamiento del anticiclón hacia el Atlántico. No se descartan precipitaciones aisladas sobre el sur de Santa Fe y La Pampa, mientras que el NOA volverá a estar bajo alerta por tormentas con acumulados de entre 40 y 70 mm, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Patagonia: calor extremo y riesgo de incendios
La Patagonia vuelve a ubicarse en el centro de atención por el regreso de temperaturas elevadas en el norte y centro de la región. Se esperan máximas de hasta 32 °C en Neuquén y el oeste de Río Negro y Chubut, mientras que el este patagónico podría rozar los 40 °C en localidades como Trelew y Gaiman.
La amplitud térmica será marcada, con mínimas por debajo de los 10 °C en el oeste patagónico y Tierra del Fuego. Además, el viento del norte se hará sentir en el noreste de la región con ráfagas superiores a los 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales en plena temporada crítica.
Las precipitaciones en el extremo sur serán aisladas, principalmente sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras persiste el contraste entre calor intenso y episodios puntuales de inestabilidad.
Cambio de masa de aire y anticipo del otoño
Entre el lunes 23 y el martes 24 avanzarán nuevas tormentas sobre el centro y norte del país. El sur del Litoral, La Pampa y el norte y centro de la provincia de Buenos Aires podrían registrar precipitaciones destacadas y eventuales alertas oficiales. En la costa bonaerense, las máximas cercanas a 28 °C darán paso a un brusco descenso térmico tras el ingreso de un frente frío, según puntualizó Marina Fernández, de Meteored.
En Mar del Plata, por ejemplo, se prevé una caída de hasta 10 grados entre el martes y el miércoles, con máximas que rondarán los 18 °C. El viento rotará al sur y marcará el ingreso de una masa de aire más fresca en la franja central del país.
El miércoles 25 traerá condiciones más estables en el centro-este y parte del NEA, con mínimas por debajo de los 10 °C en sectores de Cuyo y el sur pampeano. El norte también sentirá el recambio de aire hacia el jueves 26. Así, el pronóstico confirma que febrero se despide con dinamismo y que, desde el 1 de marzo, comenzará el otoño climatológico, anticipando un cambio gradual pero persistente en el patrón térmico y de lluvias.