Independiente pasó del festejo al golpe y cayó ante Independiente Rivadavia Mendoza

El equipo de Gustavo Quinteros lo dio vuelta en el inicio del segundo tiempo, aunque la Lepra volvió a golpear y se quedó con un triunfo clave que lo dejó como líder de la Zona A. El Rojo quedó quinto en su grupo.
En un partido cambiante y con cinco goles, Independiente dejó pasar una oportunidad importante y perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Gustavo Quinteros mostró dos caras a lo largo del encuentro: reaccionó en el complemento y llegó a ponerse en ventaja, pero no logró sostener el resultado ante un rival que aprovechó sus momentos.
El conjunto mendocino abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alejo Osella. El Rojo intentó responder, generó situaciones y manejó la pelota en algunos pasajes, aunque se fue al descanso en desventaja.
La reacción y el giro del partido
El segundo tiempo comenzó con intensidad. A los dos minutos, Gabriel Ávalos igualó el encuentro tras una asistencia de Santiago Arias. Poco después, a los seis, Matías Abaldo completó la remontada con un remate que puso el 2-1 parcial.
Cuando parecía que Independiente tomaba el control, la Lepra reaccionó. Fabrizio Sartori marcó el empate a los 28 minutos y, a falta de seis para el final, volvió a aparecer de cabeza para sellar el 3-2 definitivo.
Consecuencias en la tabla
Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanzó los 15 puntos y se ubicó en la cima de la Zona A. En la próxima fecha visitará a Racing en Avellaneda.
Por su parte, Independiente quedó en la quinta posición del Grupo B con 9 unidades. El equipo de Quinteros volverá a jugar en Mendoza en la siguiente jornada, cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima.
El encuentro dejó la sensación de que el Rojo tuvo momentos de buen juego y capacidad de reacción, pero no logró sostener la ventaja en un trámite que terminó favoreciendo al local.