Deportes Torneo Apertura

Independiente pasó del festejo al golpe y cayó ante Independiente Rivadavia Mendoza

El equipo de Gustavo Quinteros lo dio vuelta en el inicio del segundo tiempo, aunque la Lepra volvió a golpear y se quedó con un triunfo clave que lo dejó como líder de la Zona A. El Rojo quedó quinto en su grupo.

21 de Febrero de 2026
Independiente vs. Independiente Rivadavia.

En un partido cambiante y con cinco goles, Independiente dejó pasar una oportunidad importante y perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

 

El equipo de Gustavo Quinteros mostró dos caras a lo largo del encuentro: reaccionó en el complemento y llegó a ponerse en ventaja, pero no logró sostener el resultado ante un rival que aprovechó sus momentos.

 

 

El conjunto mendocino abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alejo Osella. El Rojo intentó responder, generó situaciones y manejó la pelota en algunos pasajes, aunque se fue al descanso en desventaja.

 

La reacción y el giro del partido

 

El segundo tiempo comenzó con intensidad. A los dos minutos, Gabriel Ávalos igualó el encuentro tras una asistencia de Santiago Arias. Poco después, a los seis, Matías Abaldo completó la remontada con un remate que puso el 2-1 parcial.

 

Independiente vs. Independiente Rivadavia.

 

Cuando parecía que Independiente tomaba el control, la Lepra reaccionó. Fabrizio Sartori marcó el empate a los 28 minutos y, a falta de seis para el final, volvió a aparecer de cabeza para sellar el 3-2 definitivo.

 

Consecuencias en la tabla

 

Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanzó los 15 puntos y se ubicó en la cima de la Zona A. En la próxima fecha visitará a Racing en Avellaneda.

 

Por su parte, Independiente quedó en la quinta posición del Grupo B con 9 unidades. El equipo de Quinteros volverá a jugar en Mendoza en la siguiente jornada, cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima.

 

 

El encuentro dejó la sensación de que el Rojo tuvo momentos de buen juego y capacidad de reacción, pero no logró sostener la ventaja en un trámite que terminó favoreciendo al local.

Temas:

Independiente Independiente Rivadavia
