Farmacéuticos alertan por posible desabastecimiento de medicamentos por atrasos de obras sociales

El impacto podría empezar a notarse en los mostradores durante marzo

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) encendió una señal de alarma por el posible desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de todo el país. Según la entidad, los reiterados atrasos en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga están poniendo en jaque la cadena de suministro.

La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, explicó que la cadena de pagos se encuentra “completamente desfasada” y que muchas farmacias aún no terminaron de cobrar las prestaciones realizadas en diciembre. “El plazo es cada vez más chico”, advirtió en declaraciones a Radio Mitre.

Cómo impactan los atrasos en las farmacias

Gómez detalló que el sistema funciona bajo un esquema acordado: la farmacia compra el medicamento, lo dispensa al paciente y luego recibe el pago por parte de la obra social o prepaga. Cuando ese flujo se interrumpe o se demora, la farmacia debe financiar el costo con recursos propios.

En el corto plazo, los establecimientos pueden sostenerse con stock disponible o mediante acuerdos especiales con laboratorios que ofrecen plazos extendidos. Sin embargo, desde la entidad advierten que esas herramientas son limitadas.

“Llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”, sostuvo la titular de COFA.

Si no hay una regularización antes de fines de febrero, el impacto podría empezar a notarse en los mostradores durante marzo.

El riesgo para los afiliados de PAMI

Desde la Confederación remarcaron que los más afectados por un eventual desabastecimiento serían los afiliados del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que reúne a más de cinco millones de personas.

Según Gómez, es allí donde se concentra la mayor cantidad de pacientes y el grupo etario que más medicamentos consume. Si bien PAMI mantiene desde 2018 un cronograma específico de pagos, en el último año los plazos se habrían extendido.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, afirmó.

Propuesta de una mesa de trabajo

Ante este escenario, la Confederación Farmacéutica Argentina propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de obras sociales, prepagas y autoridades sanitarias para encontrar una solución que garantice el acceso de los pacientes a los tratamientos.

“Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación”, concluyó Gómez.

Por ahora, el sector farmacéutico espera una respuesta en los próximos días que permita evitar faltantes y asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos en todo el país.