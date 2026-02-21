Patronato busca hacerse fuerte en el Grella: empata sin goles con Gimnasia y Tiro

REDACCIÓN ELONCE
Tras el 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, el elenco de Rubén Darío Forestello se reencuentra con su gente en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Con el acompañamiento de sus hinchas, Patronato hace su debut oficial como local en el Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional. Enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.
Luego del 0-0 frente a San Martín de Tucumán, que se vio interrumpido producto de un apagón en la cancha, el equipo va en búsqueda de la victoria que le permita soñar con pelear un lugar por el ascenso.
Seguí las incidencias del partido
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.
Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Manuel Soto, Lautaro Montoya; Jonás Aguirre, Walter Montoya, Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín. DT: Fernando Quiroz.