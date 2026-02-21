 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Debuta de local

Patronato busca hacerse fuerte en el Grella: empata sin goles con Gimnasia y Tiro

Tras el 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, el elenco de Rubén Darío Forestello se reencuentra con su gente en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

21 de Febrero de 2026
Patronato busca arrancar con el pie derecho en el Grella.
Patronato busca arrancar con el pie derecho en el Grella. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Con el acompañamiento de sus hinchas, Patronato hace su debut oficial como local en el Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional. Enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.

 

Luego del 0-0 frente a San Martín de Tucumán, que se vio interrumpido producto de un apagón en la cancha, el equipo va en búsqueda de la victoria que le permita soñar con pelear un lugar por el ascenso.

 

Seguí las incidencias del partido

 

 

Formaciones confirmadas

 

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.

 

Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Manuel Soto, Lautaro Montoya; Jonás Aguirre, Walter Montoya, Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín. DT: Fernando Quiroz.

Temas:

Patronato Gimnasia y Tiro Primera Nacional
