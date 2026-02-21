El curioso regalo que Luck Ra recibió en su cumpleaños y se volvió viral

El cumpleaños de Luck Ra tuvo un detalle que no pasó inadvertido. El artista celebró al aire libre, rodeado de amigos y familiares, y uno de los momentos más comentados fue el regalo que recibió de parte de La Joaqui: una torta con la forma del burro de Shrek.

Las imágenes del festejo mostraron al cordobés entre risas mientras observaba el diseño del pastel, que hacía referencia directa al personaje animado. En una de las historias compartidas por su pareja podía leerse: “Mi esposo precioso, siendo feliz en su cumpleaños”.

En la publicación del cantante, La Joaqui también dejó un mensaje: “Feliz cumpleaños amor de mi vida precioso, te como a besos”.

El origen del apodo

La elección del burro no fue casual. Desde su paso por La Voz Argentina, seguidores comenzaron a comparar a Luck Ra con el personaje por algunos gestos y expresiones. Con el tiempo, el propio cantante asumió el apodo con humor y lo incorporó a su vínculo con el público, según informó Infobae.

Luck Ra y su regalo. Foto: Instagram.

La complicidad se extendió también a su relación con La Joaqui. En Halloween, ambos se disfrazaron inspirados en la película animada: ella como “la dragona” y él con un enterizo gris con orejas, recreando al inseparable compañero de Shrek.

Humor, redes y vínculo público

Las interacciones entre ambos suelen generar repercusión en redes sociales. Comentarios cruzados, frases en tono de broma y publicaciones compartidas forman parte de una dinámica que potencia la conexión con sus seguidores.

En las últimas semanas, además, La Joaqui participó en transmisiones donde habló sobre su relación y el modo en que viven su vínculo, siempre desde un tono distendido.

El cumpleaños de Luck Ra volvió a reflejar esa impronta: un festejo íntimo que terminó convirtiéndose en tendencia por un detalle creativo que combinó humor, cultura pop y complicidad de pareja.