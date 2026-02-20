La Joaqui reveló qué falta para su casamiento con Luck Ra

En un momento de exposición mediática y consolidación artística, La Joaqui volvió a referirse a su vínculo con Luck Ra y se pronunció sobre la posibilidad de contraer matrimonio. La artista, que actualmente participa en MasterChef Celebrity, aseguró que el casamiento es una opción, aunque aclaró que no forma parte de un plan inmediato.

Las declaraciones se dieron durante una charla en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Allí, a partir del audio de una seguidora que expresó su deseo de verla casada, la cantante respondió con una reflexión que rápidamente tuvo repercusión.

Una decisión sin apuros

Al escuchar el mensaje de la fan, La Joaqui sostuvo: “No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”. Sin embargo, marcó distancia respecto al aspecto formal del compromiso al afirmar: “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”.

Lejos de descartar la idea, explicó cuál es su postura sobre el tema. “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”, expresó, y agregó que el ritmo de su relación está atravesado por la intensidad de sus agendas. “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo”, señaló.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: Archivo.

Enamorada y enfocada en su presente

La artista también habló del vínculo que mantiene con Luck Ra y describió el momento sentimental que atraviesa. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí”, comentó entre risas, dejando en evidencia que el entusiasmo inicial continúa vigente.

En cuanto a cómo comenzó la relación, recordó que se conocieron en el ámbito musical y que todo se consolidó después de una cita. “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”, resumió.

Mientras tanto, su presente combina proyectos musicales, participación televisiva y debates públicos sobre la industria. En la misma transmisión, La Joaqui también se refirió a las críticas que recibe por sus letras y al doble estándar que, según planteó, enfrentan las mujeres en el ambiente artístico.

Por ahora, no hay fecha confirmada para una boda. Pero sus palabras dejaron en claro que la posibilidad existe, aunque el paso formal llegará cuando ambos consideren que es el momento indicado.