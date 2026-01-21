La insólita forma en la que La Joaqui le devolvió la camioneta a Luck Ra

La Joaqui volvió a captar la atención en redes sociales luego de protagonizar una broma que tuvo como destinatario a su pareja, Luck Ra. El episodio ocurrió cuando la artista decidió devolverle una camioneta que él le había prestado durante varios días.

Según mostró en un video publicado en sus redes, el vehículo no regresó en las mismas condiciones en las que fue entregado.

El detalle que sorprendió a Luck Ra

Durante el tiempo que utilizó la camioneta, La Joaqui decidió ploteándola completamente de color rosa. La acción fue presentada como una mezcla de humor y picardía, y formó parte de una broma que preparó junto a amigas.

En el video se observa el momento exacto en el que Luck Ra ve el vehículo y se enfrenta a la inesperada modificación, sin haber sido advertido previamente.

La reacción del cantante

La reacción del cordobés fue inmediata y quedó registrada en las imágenes. Entre sorpresa y desconcierto, expresó que atravesaba “muchas sensaciones” al ver su camioneta transformada.

Aunque intentó tomárselo con calma, dejó en claro que el cambio no le había causado demasiada gracia y comentó que debería volver a plotearla para recuperar el color original.

Entre risas y algo de culpa, La Joaqui aclaró que el ploteo sería temporal. La cantante aseguró que en el plazo de una semana la camioneta volvería a su estado original.

El video rápidamente se viralizó y generó comentarios de seguidores que celebraron el humor de la pareja y la espontaneidad del momento compartido en redes sociales.