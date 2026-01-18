Con el show de La Joaqui, culminó la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Con la presentación de La Joaqui, culminó la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay, y volvió a confirmar su carácter popular y convocante con una noche a pura cumbia, que hizo bailar a familias, jóvenes y adultos en el predio del evento.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Luego de interpretar “Butakera”, “San Turrona”; “Anochecemos” y “Saveiro”, La Joaqui le habló al público: “Estoy muy contenta de estar acá para cantarles. Gracias a todos los que fueron al hotel a saludarme y llevarme regalitos”.

“Me encanta ver este lugar lleno, que hayan venido a bailar porque la vida es para eso, para disfrutar”, señaló en el comienzo del show.

Luego fue el turno de canciones como la “Mission 08”, tema producido junto a DJ Alan Gómez, “Pa’ que te acuerdes”.

Fiesta Nacional de la Playa de Río: testimonios

En todo momento la cantante se preocupó por sus fans, en el marco de una noche calurosa, y les recordó la importancia de mantenerse hidratados.

La cantante del RKT causó furor entre adolescentes y jóvenes que aguardaron por su presentación en el escenario mayor de La Histórica. Desde temprano, Elonce recabó los testimonios de sus fans. Muchas de las niñas pidieron subir al escenario a cantar junto a la artista o simplemente sacarse una foto. “La amamos”, fue la frase que más se repite entre el público.

DJ Alán Gómez, show de luces y sonido

Previamente, el show de luces y sonido estuvo en manos de DJ Alán Gómez, quien agradeció a nuestra provincia “por el amor” que le brinda en cada presentación. “Entre Ríos siempre me recibió muy bien. Vengo desde 2019, que era remixer. Agradecido por estar otro año más acá. Espero que la gente disfrute el show”, destacó. “Recorrí poco la ciudad, se la ve linda y llena de gente. Me escribieron muchos que vienen al show así que estoy ansioso por verlos”, describió.

“Es la primera vez en Concepción del Uruguay aunque ya estuvo presente en otras localidades entrerrianas”, contó y anticipó que, para este 2026 “se vienen colaboraciones con músicos de renombre de Argentina y muchos juntes que la gente no imagina”.

La cumbia fue protagonista con La Bristol y La Santafesina

La cumbia fue protagonista con la presentación de La Santafesina. Martín Merlo lideró un show que logró contagiar ritmo y nostalgia, en una velada atravesada por clásicos del género de cumbia santafesina. Y en diálogo con Elonce señaló que “la cumbia con acordeón es contagiosa” y reconoció que se trató de “un público difícil”, integrado en gran parte por jóvenes que aguardaban otros shows y por padres que acompañaban, pero que finalmente se sumaron al baile. “La pasamos espectacular y la gente se contagió”, relató.

El músico explicó que asumió como voz principal de la banda hace aproximadamente medio año, luego de una reconfiguración del grupo. Indicó que La Santafesina nació tras la salida del cantante anterior y que, desde entonces, “estamos trabajando lindo”. Si bien todos sus integrantes son de Concepción del Uruguay, el nombre del grupo responde a su identidad musical. “Amamos la cumbia santafesina, es la música que nos hizo bailar en nuestra infancia y queremos compartir esos clásicos con la gente”, explicó.

Durante el show también hubo lugar para canciones propias. Merlo recordó su paso como primera voz del grupo Sentimientos y mencionó que algunas de esas composiciones lograron popularidad en la ciudad y la región. En esta oportunidad, destacó la repercusión de uno de los temas más celebrados por el público, “Sueño perfecto”.

La cumbia santafesina hizo bailar al público en la Fiesta Nacional de la Playa

Al referirse a la Fiesta Nacional de la Playa, el cantante no dudó en calificarla como “una maravilla” y sostuvo que debe seguir siendo apoyada de manera colectiva. Recordó sus primeras participaciones en el evento cuando se realizaba en Banco Pelay y remarcó que, más allá del cambio de escenario, “hay que seguir apoyándola porque es la fiesta de la playa”.

Más cumbia y reggae

Como teloneros se presentaron Subsyste-M, una banda uruguayense dedicada al reggae que ya es ícono de la fiesta. Pasaron también Latin Show, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol que calentaron la escena con la movida tropical, la cumbia y el cuarteto.

Subsyste-M

La colonense “Pitu” Otero dialogó con Elonce y destacó que “es una fiesta hermosa” y señaló que “se cumplieron todas las expectativas”, junto a su banda integrada por músicos de Concepción del Uruguay. “Venimos a hacer bailar y disfrutar a la gente y creo que se cumplió”, dijo.

En la oportunidad, la cantante recordó sus inicios y señaló que son “30 años de esta locura llamada música”. “Arranqué en 1996 en una banda que se llamaba Nueva Visión y después pasé a Grupo Hermanos. Venía mucho a Concepción, al Club Rivadavia, a la confitería La Ris, varias veces a la Fiesta de la Playa de Río hasta que me convertí en “Pitu” Otero solamente”, rememoró.

La secretaria municipal de Turismo, María Laura Saad, en diálogo con Elonce, realizó un balance positivo del desarrollo de la fiesta y valoró la respuesta del público. Señaló que “la noche de este sábado fue de muchísimo calor, pero con una gran alegría al ver a tantos chicos jóvenes esperando a sus artistas”.

En ese marco, repasó las distintas propuestas que se sucedieron desde el inicio del evento. Recordó que la noche infantil representó un desafío para las familias, mientras que las jornadas de rock y cumbia, desarrolladas el jueves y viernes, convocaron a públicos diversos. “Todos vienen disfrutando de una fiesta que está pensada no solo para ver un show, sino también para recorrer los puestos de artesanos, los juegos para niños y los food trucks, con opciones para celíacos y vegetarianos”, explicó.

Testimonios en la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Cómo continúa la Fiesta

La Fiesta Nacional de la Playa culmina este 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay con la presentación de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del momento. “Tanto él como La Joaqui están presentes en todos los festivales y también en el prime time de la televisión, por lo que estamos muy contentos de tenerlos en el escenario de nuestra fiesta nacional”, destacó Saad.

