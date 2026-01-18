La 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río transita este sábado su cuarta noche con una fuerte impronta juvenil, al ritmo del RKT, uno de los géneros urbanos más escuchados en los últimos años. Pese a las altas temperaturas, miles de personas se acercaron al predio para disfrutar de una jornada que tuvo como principales atractivos las presentaciones de Alan Gómez y La Joaqui.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La secretaria municipal de Turismo, María Laura Saad, en diálogo con Elonce, realizó un balance positivo del desarrollo de la fiesta y valoró la respuesta del público. Señaló que “la noche de este sábado fue de muchísimo calor, pero con una gran alegría al ver a tantos chicos jóvenes esperando a sus artistas”.

En ese marco, repasó las distintas propuestas que se sucedieron desde el inicio del evento. Recordó que la noche infantil representó un desafío para las familias, mientras que las jornadas de rock y cumbia, desarrolladas el jueves y viernes, convocaron a públicos diversos. “Todos vienen disfrutando de una fiesta que está pensada no solo para ver un show, sino también para recorrer los puestos de artesanos, los juegos para niños y los food trucks, con opciones para celíacos y vegetarianos”, explicó.

Ponderan que la Fiesta Nacional de la Playa de Río “está preparada para pasarla bien”

Saad adelantó que este domingo se concretará el gran cierre con Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del momento. “Tanto él como La Joaqui están presentes en todos los festivales y también en el prime time de la televisión, por lo que estamos muy contentos de tenerlos en el escenario de nuestra fiesta nacional”, destacó.

Asimismo, puso en valor el protagonismo de los artistas locales. “Más de 30 artistas de la ciudad engrandecen el escenario y son una parte fundamental de la fiesta, que comienza a sonar desde las 20 horas en un continuado hasta la llegada del show principal”, remarcó.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

En cuanto al movimiento turístico, subrayó la importante presencia de visitantes, especialmente provenientes de Uruguay. “Nuestras playas estuvieron colmadas y la fiesta también tiene su costado deportivo, ya que este sábado se desarrolló el seven de rugby”, indicó. Además, señaló que por primera vez el evento fue sede de playa olímpica.

Finalmente, anticipó las propuestas que continuarán una vez finalizada la Fiesta Nacional de la Playa. Informó que durante todos los sábados de febrero se llevará a cabo el carnaval más histórico de la provincia. “Es un carnaval divertido, con juegos de espuma, pensado para las familias, con entradas a precios módicos”, aseguró.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Saad concluyó destacando el perfil turístico integral de la ciudad. “Concepción del Uruguay no es solo playa en verano; también tiene una enorme riqueza histórica, termas y productos regionales que la convierten en un destino con múltiples atractivos”, afirmó.