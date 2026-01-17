Con gran fanatismo, adolescentes disfrutan el show de Alan Gómez en la Fiesta de la Playa de Río

REDACCIÓN ELONCE
El Predio Multieventos de La Histórica se llenó de fanáticos que bailan al ritmo de la cumbia, el reggaetón y el RKT en la cuarta noche de celebración. Luego del espectáculo del DJ llega La Joaqui para presentarse ante sus seguidores más pequeños.
En la cuarta noche de la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, en Concepción del Uruguay, Elonce dialogó con los fanáticos de La Joaqui y DJ Alan Gómez, artistas principales de la jornada. Los artistas harán bailar al público al ritmo de "Butakera"; "Amanecemos"; "San turrona"; "Muñecas" y "M.A", además de remix y enganchados del dj.
Las noches de la Fiesta Nacional de la Playa de Río se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En este sentido, un grupo de cuatro niños uruguayenses, primos y amigos entre sí, preparó un cartel para La Joaqui con la frase “Joaqui, ¿nos saludás? Somos Marti, Male, Pachi. Te queremos”.
“Somos muy fans”, sostuvieron entusiasmados.
Ante la pregunta sobre una posible subida al escenario con la cantante, los niños respondieron con un reiterado y eufórico “sí”.
“De la ciudad me encanta todo, es re linda, es hermosa. Nos gustan las playas”, precisaron ante Elonce. Sobre una recomendación acerca de qué lugares visitar en La Histórica, los chicos respondieron “las playas y las termas”.
Un adolescente uruguayense ubicado en las plateas frente al escenario destacó: “Soy el mayor fan de Alan Gómez. La fiesta está buenísima, vale la pena toda la plata. Vine con mi novia, mi papá y mi hermana”.
“Sigo al DJ hace tres años. Empecé a escucharlo por mis amigos más que nada”, recordó.
Un hombre oriundo de General Galarza contó que es la primera vez que asiste a la Fiesta de la Playa de Río y destacó la organización. “Vinimos a ver a La Joaqui con mi señora”, dijo.
Un grupo de madres con sus hijas narró ante Elonce que aguarda la llegada de La Joaqui.
“Llegamos a las 17:00 al predio para ver a La Joaqui. Queremos que cante la canción Gaucho”, contó un grupo de adolescentes de Concepción del Uruguay.
“Somos fanáticas de La Joaqui, la seguimos desde siempre”, contó una mujer de Gualeguay.
“Vine hoy pero mañana a Luck Ra no me lo pierdo. Para mí tenían que venir juntos para cantar”, valoró una adolescente sobre la pareja de artistas que tienen un romance en la actualidad.
En un Predio Multieventos colmado por adolescentes y adultos, el público espera con muchas ansias la llegada de Alan Gómez. Los celulares están arriba expectantes por la llegada de los dos artistas principales de la cuarta noche.
“Vine a ver a La Joaqui. Soy de Concepción del Uruguay, llegué a las 19:00. Me re divertí en la Fiesta”, dijo otro adolescente.
“Venimos todos los años a la Fiesta, pero este año vinimos solo la noche de La Joaqui”, contó la madre de una adolescente uruguayense.
Milena, una niña fanática de La Joaqui, describió: “Me gustaría cantar con ella”.
“Hermoso, la primera vez que vengo. Soy de Basavilbaso y vine con una amiga y su hija, fanáticas de La Joaqui”, contó una mujer. “La ciudad está muy linda como siempre y tiene todo cerca”, reconoció.
Otra mujer, fanática de Subsyste-M, banda telonera dedicada al reggae, destacó que la Fiesta “está hermosa” y que todo es “espectacular”. “En Concepción recomiendo visitar las playas. También tiene mucha historia, el Colegio, la Basílica. Recomiendo la ciudad en general”, señaló.
“Estoy esperando a Alan Gómez, me gustan sus temas. Somos de Concepción y vinimos con amigos. La fiesta viene bien”, destacó una joven.
Una pareja oriunda de Bovril y Alcaraz llegó a la Fiesta de la Playa para disfrutar la cuarta noche. “Es la primera vez que vengo”, señaló el hombre y agregó que su novia “vino en otras oportunidades”.
“Lindo, muy lindo el ambiente, familiar, tranqui pero lindo. Me gustó el predio, no sabía que iba a ser tan lindo. Cuando entré y vi la organización me gustó. Compré la cerveza más fría del lugar, los chicos muy buena onda y la bebida económica”, detalló el hombre.
“Vine a hacerle el aguante a La Joaqui, le metemos onda”, dijo la mujer.
“Venimos seguido a la ciudad a hacer deporte”, contaron y agregaron que visitaron los stands de los artesanos presentes en la fiesta.
Dos jóvenes oriundos de Concepción del Uruguay relataron que es la primera noche de la edición 2026 de la Fiesta a la que asisten. “Muy lindo todo. Vinimos a ver a La Joaqui y a Alan Gomez”, dijeron.
Recomendaron además visitar la Isla del Puerto y Cambacuá, una isla frente al primer balneario municipal.