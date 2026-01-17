Cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río: el género RKT será el protagonista

En el marco de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se lleva a cabo en Concepción del Uruguay desde el miércoles y hasta el domingo, este sábado llega la cuarta noche al ritmo del RKT, un género musical que copó las plataformas digitales y los boliches argentinos hace pocos años.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Playa de Río se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La Joaqui, artista referente del género y DJ Alan Gómez harán bailar al público uruguayense, entrerriano y argentino. Ambos artistas se presentarán por primera vez en la Fiesta de la Playa de Concepción del Uruguay.

En la previa de los shows principales se presentan Subsyste-M, una banda uruguayense dedicada al reggae que ya es ícono de la fiesta. Pasarán también Latin Show, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol que calentarán la escena.

Damas Gratis debutó en el festival y fue protagonista de una multitudinaria tercera noche

Por primera vez en la historia del evento se presentó Damas Gratis, la legendaria banda liderada por Pablito Lescano, que se adueñó del escenario desde el primer minuto. Con un repertorio de clásicos que ya trascienden generaciones, el grupo hizo bailar y cantar a miles de personas, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche.

La jornada contó además con la participación de bandas anfitrionas y artistas locales que aportaron diversidad musical y mantuvieron el clima festivo durante toda la velada. Subieron al escenario Conjunto Itaý, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión, La Aplanadora, Modo Fun y Cazadores, que calentaron el predio antes del cierre principal.

Un predio con una propuesta completa y para todos los gustos

Como ocurre en cada noche del festival, el predio cuenta con un importante sector gastronómico y una feria de artesanos, que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios, aportando color y movimiento a uno de los eventos más importantes del verano.

Desde la organización recordaron que el predio abre sus puertas a las 19. Habrá dos filas diferenciadas para el ingreso: una destinada a la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con tickets adquiridos de manera anticipada.

Asimismo, se reiteró que no está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el acceso con termolares plásticos y no se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes. En cuanto a sillones y reposeras, su ingreso está habilitado únicamente en sectores determinados por la organización y hasta completar la capacidad prevista.

Venta de entradas

Se pueden seguir adquiriendo entradas para la noche restante de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores

Sábado 17 de enero : DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero : LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)