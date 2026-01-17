La Joaqui y el DJ Alan Gómez llegan esta noche a la Fiesta Nacional de la Playa de Río

La Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay vivió este viernes una tercera noche marcada por la cumbia y una gran respuesta del público, que colmó el Predio Multieventos y acompañó una extensa grilla artística que preparó el clima para lo que será la esperada jornada de este sábado.

Las noches del festival de La Histórica se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Por primera vez en la historia del evento se presentó Damas Gratis, la legendaria banda liderada por Pablito Lescano, que se adueñó del escenario desde el primer minuto. Con un repertorio de clásicos que ya trascienden generaciones, el grupo hizo bailar y cantar a miles de personas, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche.

La jornada contó además con la participación de bandas anfitrionas y artistas locales que aportaron diversidad musical y mantuvieron el clima festivo durante toda la velada. Subieron al escenario Conjunto Itaý, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión, La Aplanadora, Modo Fun y Cazadores, que calentaron el predio antes del cierre principal.

Se prepara una noche clave

Este sábado se desarrollará la cuarta jornada del festival, con una programación que combina talento local y un cierre de alto impacto. La grilla incluye a Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol, antes del esperado final a cargo del DJ Alan Gómez y La Joaqui.

Ambos artistas se presentarán por primera vez en la Fiesta de la Playa y prometen hacer vibrar al público con un show cargado de RKT, uno de los géneros más convocantes de la escena urbana actual.

La Joaqui en la Fiesta de la Playa de Río

Como ocurre en cada noche del festival, el predio cuenta con un importante sector gastronómico y una feria de artesanos, que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios, aportando color y movimiento a uno de los eventos más importantes del verano.

Desde la organización recordaron que el predio abre sus puertas a las 19. Habrá dos filas diferenciadas para el ingreso: una destinada a la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con tickets adquiridos de manera anticipada.

Asimismo, se reiteró que no está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el acceso con termolares plásticos y no se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes. En cuanto a sillones y reposeras, su ingreso está habilitado únicamente en sectores determinados por la organización y hasta completar la capacidad prevista.

Venta de entradas

Se pueden seguir adquiriendo entradas para las noches restantes de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

Fiesta Nacional de la Playa de Río - Hablamos con el público presente