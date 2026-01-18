"Entre Ríos siempre me recibió muy bien", dijo DJ Alan Gómez en la Fiesta de la Playa de Río

En el marco de la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, el DJ Alan Gómez dialogó en exclusiva con Elonce, en la previa a su show en el escenario principal. En esta línea, expresó: “Estoy ansioso como siempre me pasa antes del show, me gusta salir y verle la cara a la gente. Me preparo para que la gente disfrute. Si podemos lograr eso, ya está”.

DJ Alan Gómez en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Además, señaló que es la primera vez en Concepción del Uruguay aunque ya estuvo presente en otras localidades entrerrianas.

“Recorrí poco la ciudad, se la ve linda y llena de gente. Me escribieron muchos que vienen al show así que estoy ansioso por verlos”, describió.

En este sentido, se refirió a su presente musical y enfatizó: “Venimos a full. La semana que viene sacamos un tema con Lauty Gram, mañana lo vamos a anunciar.

Muy ansioso, muchos géneros como la cumbia, reggaetón y electrónica. Este año van a ver a un Alan Gómez más abierto a colaborar y a hacer cosas locas que no se hicieron”.

De esta forma, reiteró: “Se vienen colaboraciones con músicos de renombre de Argentina y muchos juntes que la gente no imagina”.

“Gracias por el amor. Entre Ríos siempre me recibió muy bien. Vengo desde 2019, que era remixer. Agradecido por estar otro año más acá. Espero que la gente disfrute el show”, cerró.

Alan Gómez brilla sobre el escenario con sus sets

Un adolescente uruguayense ubicado en las plateas frente al escenario destacó: “Soy el mayor fan de Alan Gómez. La fiesta está buenísima, vale la pena toda la plata. Vine con mi novia, mi papá y mi hermana”.

“Sigo al DJ hace tres años. Empecé a escucharlo por mis amigos más que nada”, recordó.

En un Predio Multieventos colmado por adolescentes y adultos, el público disfruta de los sets del DJ Alan Gómez. Los celulares están arriba expectantes por la llegada de los dos artistas principales de la cuarta noche.

Venta de entradas

Se pueden seguir adquiriendo entradas para la noche restante de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores

Domingo 18 de enero : LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)