Luck Ra hizo bailar a una multitud y coronó la Fiesta Nacional de la Playa de Río

La Fiesta Nacional de la Playa de Río cerró sus noches de espectáculos musicales con una presentación multitudinaria de Luck Ra, quien se subió al escenario del predio Multieventos de La Histórica ante una gran convocatoria de público que disfrutó de principio a fin su show.

Las distintas jornadas del evento se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir celebraciones provinciales, regionales, culturales, deportivas y artísticas que distinguen a Entre Ríos y la región.

El artista cordobés regresó un año más a Concepción del Uruguay y desplegó un repertorio cargado de cuarteto y hits que hicieron bailar a toda la multitud. Minutos después de la medianoche comenzaron a sonar canciones como “Te mentiría”, “Quiero creer” y el popular “La morocha”, uno de los temas más coreados de la noche. Luck Ra fue, además, uno de los números más esperados y el que encabezó la venta de entradas desde el inicio de la comercialización.

“Mil preguntas” fue la canción que sonó en tercer lugar seguida de “Quiero creer”, una producción junto a La T y la M.

Durante el show también también cantó “Doctor”, una colaboración junto a Nicki Nicole. Además, interpretó “Ladrón”, una canción que realizó junto a Karina y que salió hace poco más de un mes.

(foto Elonce)

(foto Fiesta Nacional de la Playa de Río)

En medio del show, el cantante hizo un brindis y deseó un feliz año para la comunidad de Concepción del Uruguay. De esta forma introdujo “Qué sed”, un tema realizado junto a Ulises Bueno.

Luego, Luck Ra le pidió a su tecladista que toque “algo que emocione”, por eso cantó “Tattoo Remix”, un tema realizado con Flor Álvarez y Q’ Lokura. Al son del teclado cantó “Ya no vuelvas”, una colaboración con Ke Personajes y La Konga.

Rápidamente retomó el ámbito cuartetero con la “Mission 15”, producida con Alan Gomez, una canción más conocida como “Teresa”.

(foto Fiesta Nacional de la Playa de Río)

(foto Elonce)

En la segunda parte del show rindió homenaje a Rodrigo Bueno con “Fuego y pasión” y "Lo mejor del amor".

Durante la cobertura, Elonce dialogó con un niño de Colonia Avellaneda, Paraná, que sostenía un cartel dedicado al cantante. “Luck Ra soy tu fan, Joaquín”, se leía en el mensaje. “Siempre, cualquier día me animaría a subir a cantar con él”, expresó entusiasmado, antes de enviar un saludo a sus amigos entre risas.

El coordinador de comunicación de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, Ismael Ardaiz, realizó un balance positivo del evento. “Estamos contentos de poder hacer esta fiesta después de un contexto complicado para muchos actores y para la ciudadanía. Siguen siendo cinco noches, de todos los estilos y para todos los gustos. Vamos en crecimiento, con la producción general, los food trucks, los artesanos y los juegos para los chicos”, explicó.

Fiesta Nacional de la Playa de Río

En relación con el público infantil, destacó que “era una idea que teníamos hace muchos años y esta fue la edición en la que se logró. Los más pequeños tuvieron su noche, acompañados por la familia”. También adelantó que, finalizada esta edición, comenzará la planificación de la próxima, con el objetivo de seguir mejorando y sostener la variedad artística.

La última noche contó además con la participación de numerosos artistas locales y regionales como Zamba x 2, Enredados Samba, La Última Folk, Alejandra y Daniel, Sentimientos y Marcos Martín. El eje de la propuesta fue, una vez más, dar visibilidad a músicos del circuito zonal, tanto emergentes como consolidados.

El festival contó con un escenario imponente, acompañado por un sistema profesional de sonido e iluminación, que garantizó una experiencia de primer nivel tanto para los artistas como para el público. La puesta técnica estuvo a la altura de los grandes festivales del país, realzando cada presentación y generando un clima único en cada noche.

Sentimientos del Corazón en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

“Soy un amante de la Fiesta Nacional de la Playa de Río porque es muy importante para nosotros y debemos seguir apoyándola y cuidándola para que siempre esté en la boca del país”, había señalado Pitu Monzalvo, integrante de Sentimientos del Corazón.

(foto Fiesta Nacional de la Playa de Río)

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Por su parte, Marcos Martín, conocido como “El Picaflor Bailantero”, valoró la oportunidad de presentarse ante su gente: “Es una de las fiestas más importantes que tenemos en la provincia. La Fiesta de la Playa nos permite tocar para nuestra familia, amigos y vecinos”, afirmó el artista, que participó por octava vez consecutiva.

Alejandra y Daniel en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Alejandra y Daniel, dúo con 15 años de trayectoria, coincidieron en resaltar la adrenalina que se vive arriba del escenario y celebraron haber sido parte nuevamente del evento.

La Fiesta de la Playa volvió a consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes de la región, ofreciendo cinco noches consecutivas de música en vivo con artistas con trayectoria y reconocimiento nacional, que brindaron espectáculos de gran nivel y convocaron a públicos de todas las edades.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Más de 180 músicos pasaron por el escenario de la Fiesta de la Playa, entre bandas principales y artistas anfitriones. Pim Pau, Topa, Las Pelotas, Damas Gratis, Dj Alan Gómez, La Joaqui y Luck Ra fueron los artistas que cerraron en las distintas noches de la fiesta, afianzando así la gran variedad de estilos musicales y la importancia de abarcar públicos de diferentes edades.

(foto Fiesta Nacional de la Playa de Río)

(foto Fiesta Nacional de la Playa de Río)

El predio ofreció óptimas condiciones de seguridad y prevención sanitaria, con operativos especialmente diseñados para el cuidado del público, permitiendo que el evento se desarrollara con normalidad y tranquilidad. A esto se sumó una amplia y variada oferta gastronómica, con opciones para todos los gustos y precios accesibles. Más de 30 foodtrucks estuvieron presentes en cada una de las noches de shows en el Predio Multieventos ofreciendo sus productos de calidad que fueron muy bien recibidos.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Además, se incorporó un espacio especialmente pensado para los niños, con propuestas recreativas como inflables y un samba que permitieron que las familias disfrutaran del evento de manera integral.

Finalmente, desde la organización agradecieron a cada uno de los sponsors que confiaron y apostaron por la Fiesta Nacional de la Playa un año más. En estos, destacaron a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Asociación de Empresarios, Hoteleros y Gastronómicos del Departamento Uruguay, Flecha Bus, Iapser Seguros, Grupo Delorenzi, Brahma y FEPASA.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

"Es importante destacar a las personas que acompañaron el evento, incluso en un contexto económico desafiante. Esto pone en valor los logros alcanzados, junto al esfuerzo organizativo, haciendo que el público vuelva a elegir la Fiesta de la Playa como un espacio de encuentro, música y disfrute colectivo", valoraron.

El cierre con Luck Ra terminó de sellar una edición que volvió a posicionar a Concepción del Uruguay como uno de los grandes escenarios festivos del verano entrerriano.